1 buçuk milyar dolarlık kripto vurgunu! ABD, Kuzey Kore'yi suçluyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Kore'yi 1 buçuk milyar dolarlık kripto hırsızlığının arkasında olmakla suçladı.

Geçtiğimiz hafta Dubai merkezli kripto para borsası Bybit, büyük bir siber saldırıya uğradı. Yaklaşık 1 buçuk milyar dolar değerindeki Ethereum (ETH) kripto para çalındı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, soyguncuların bir işlem sırasında güvenlik protokollerini aşarak dijital varlıkları başka bir adrese aktardığı belirtildi.

FBI, soygundan Kuzey Kore destekli hacker grubunu sorumlu tuttu. Yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, kripto para borsası Bybit'ten yaklaşık 1 buçuk milyar ABD doları değerinde dijital varlık çalınmasından sorumludur" denildi.

TraderTraitor'ın diğer bir adıyla Lazarus Group'un hırsızlığın arkasında olduğu belirtilen açıklamada, hacker grubun soygunu hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği, çalınan varlıkların bir kısmının Bitcoin'e ve diğer sanal varlıklara dönüştürüldüğü kaydedildi.

FBI, çalınan varlıkların aklanmasının ve resmi paraya dönüştürülmesinin beklendiğini bildirdi.

Lazarus Group'un 2022'de Ronin Network'ten 620 milyon dolar değerinde Ethereum ve USD Coin soygununun da arkasında olduğu iddia ediliyor. Soygun en büyük kripto hırsızlık olarak kayıtlara geçmişti. Aralık 2024'te ise ABD ve Japonya, Japonya merkezli DMM Bitcoin'den 300 milyon dolar değerinde kripto para çalınmasından grubu sorumlu tutmuştu.

Güney Kore İstihbarat Servisi'ne göre Kuzey Kore, son 5 yılda tahmini 1.2 milyar dolar değerinde kripto para ve dijital varlık soygunu gerçekleştirdi.