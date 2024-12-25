1 haftada 207 büyücü öldürüldü. Kurbanların 73'ü kadın
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda, Haiti'de bir hafta içinde 207 kişinin büyücü olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü belirtildi. Haiti'nin Cité Soleil banliyösünde en az 207 sakinin bu ay Wharf Jérémie çetesine mensup silahlı kişiler tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Kurbanların 134'ü erkek, 73'ü ise kadın.
Katliamla ilgili yeni bir rapor yayınlayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), çoğu büyücülükle suçlanan yaşlılardan oluşan en az 134 erkek ve 73 kadının, bir haftadan kısa bir süre içinde yaklaşık 300 Wharf Jérémie çetesi tarafından Cité Soleil'de gerçekleştirilen toplu infazlar, adam kaçırmalar ve baskınlar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.
ÇETE LİDERİ İNTİKAM ALDI
Çete lideri Monel “Mecano” Felix, çocuğunun hastalanmasının ardından banliyöye saldırı emri verdi ve bölge sakinlerini büyücülük ve ruhlarla bağlantılı olan voodoo uygulayarak buna neden olmakla suçladı. BM, öldürülenlerin çoğunun voodoo tapınaklarından ve voodoo ile ilgili törenler sırasında kaçırıldığını belirtti. BM'ye göre Mecano'nun çetesi, yaklaşık 15 yıldır çevresindeki büyük limanlar ve depolar ile başkentin dışındaki otoyollar arasındaki küçük ama stratejik bir bölgeyi kontrol ediyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Kadın
- Cinayet