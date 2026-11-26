GÖZALTI SAYISI YÜZDE 70 ARTTI

ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonu vaadinin ardından göçmenlik denetimlerini sıkılaştırdı.

Trump'ın ikinci döneminde gözaltılar sınırdan ülkenin iç kesimlerine kaydı ve ICE sert yöntemlere ağırlık verdi.

Temmuz 2026 itibarıyla ICE gözetimindeki kişi sayısı yaklaşık 66 bine ulaşarak Trump'ın göreve başladığı bir yıl öncesine göre yüzde 70'e yakın arttı.

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki ağır yenilgisinin ardından Trump, bu yöntemlerin fazla sert olup olmadığını kamuoyu önünde sorguladı ancak politikada köklü değişiklik yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

ICE açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Suç işlemiş yasa dışı yabancılar ABD'de istenmiyor ve en kısa sürede sınır dışı edilecek. Başkan Trump ve Bakan Mullin'in liderliğinde ICE, ülkemizin göçmenlik yasalarını uygulama, hesap verebilirliği yeniden tesis etme ve Amerikan toplumunu koruma görevini yerine getiriyor."

İKRAMİYENİN AKIBETİ BELİRSİZ

Massachusetts Piyangosu, Velasquez-Morales'in "$2,000,000 50X Cashword" adlı bulmaca temalı oyunda kazıdığı ilk kartta 11 kelimeyi eşleştirdiğini bildirdi.

ICE'a göre ödülü nakit almayı seçen Velasquez-Morales'e vergi öncesi tek seferde 650 bin dolar ödenmesi öngörülüyordu ancak paranın ne olacağı bilinmiyor.

Massachusetts'te piyango oynamak için eyalette yasal ikamet şartı aranmıyor, yalnızca 21 yaşından büyük olmak ve biletin eyalet sınırları içinde alınması gerekiyor.