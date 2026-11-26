1 milyon dolar kazanmıştı. Piyango talihlisi ödülün ardından gözaltına alındı
26.11.2026 09:44
Son Güncelleme: 26.11.2026 09:44
ICE ekipleri, salı günü Velasquez-Morales'i 10 dolarlık bileti aldığı yerel marketin de yer aldığı East Boston mahallesinde yakaladı.
ABD'nin Boston kentinde kazı kazan biletinden 1 milyon dolar kazanan El Salvador vatandaşı Ariel Velasquez-Morales, ödül fotoğrafının yayınlanmasının ardından göçmenlik polislerince gözaltına alındı.
ABD'nin Boston kentinde kazı kazan biletinden 1 milyon dolar kazanan El Salvador vatandaşı Ariel Velasquez-Morales, ödül fotoğrafının yayınlanmasından günler sonra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerince gözaltına alındı.
Massachusetts Piyangosu, hafta sonu Velasquez-Morales'in elinde 1 milyon dolarlık büyük bir çekle gülümserken çekilen fotoğrafını paylaştı.
ICE ekipleri, salı günü Velasquez-Morales'i 10 dolarlık bileti aldığı yerel marketin de yer aldığı East Boston mahallesinde yakaladı.
On yılı aşkın süredir ABD'de yasa dışı yaşadığı belirtilen Velasquez-Morales şimdi sınır dışı edilme süreciyle karşı karşıya.
CNN kanalının haberine göre ICE Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Micah Bock, gözaltıyı duyuran açıklamada, "Görünüşe göre şansı tükendi" ifadesini kullandı.
Ödül fotoğrafının ICE'ın dikkatini çekip çekmediği bilinmiyor.
2014 YILINDA SINIR DIŞI KARARI VERİLMİŞTİ
Açıklamaya göre Velasquez-Morales, 2013'te Obama yönetimi döneminde Teksas'taki Rio Grande Vadisi'nden ülkeye yasa dışı girdi.
Sınır Devriyesi ekipleri, Velasquez-Morales'e göçmenlik hakimi önüne çıkması için tebligat verdi ve ücretsiz hukuki destek listesiyle serbest bıraktı.
ICE'nin açıklamasında, "Adalet Bakanlığına bağlı bir göçmenlik hakimi 2014'te Velasquez-Morales hakkında sınır dışı kararı verdi ancak ülkede yasa dışı kalmaya devam etti" denildi.
Açıklamaya göre Velasquez-Morales, 2013'te Obama yönetimi döneminde Teksas'taki Rio Grande Vadisi'nden ülkeye yasa dışı girdi.
GÖZALTI SAYISI YÜZDE 70 ARTTI
ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonu vaadinin ardından göçmenlik denetimlerini sıkılaştırdı.
Trump'ın ikinci döneminde gözaltılar sınırdan ülkenin iç kesimlerine kaydı ve ICE sert yöntemlere ağırlık verdi.
Temmuz 2026 itibarıyla ICE gözetimindeki kişi sayısı yaklaşık 66 bine ulaşarak Trump'ın göreve başladığı bir yıl öncesine göre yüzde 70'e yakın arttı.
Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki ağır yenilgisinin ardından Trump, bu yöntemlerin fazla sert olup olmadığını kamuoyu önünde sorguladı ancak politikada köklü değişiklik yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.
ICE açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Suç işlemiş yasa dışı yabancılar ABD'de istenmiyor ve en kısa sürede sınır dışı edilecek. Başkan Trump ve Bakan Mullin'in liderliğinde ICE, ülkemizin göçmenlik yasalarını uygulama, hesap verebilirliği yeniden tesis etme ve Amerikan toplumunu koruma görevini yerine getiriyor."
İKRAMİYENİN AKIBETİ BELİRSİZ
Massachusetts Piyangosu, Velasquez-Morales'in "$2,000,000 50X Cashword" adlı bulmaca temalı oyunda kazıdığı ilk kartta 11 kelimeyi eşleştirdiğini bildirdi.
ICE'a göre ödülü nakit almayı seçen Velasquez-Morales'e vergi öncesi tek seferde 650 bin dolar ödenmesi öngörülüyordu ancak paranın ne olacağı bilinmiyor.
Massachusetts'te piyango oynamak için eyalette yasal ikamet şartı aranmıyor, yalnızca 21 yaşından büyük olmak ve biletin eyalet sınırları içinde alınması gerekiyor.