1 milyon dolarlık bilmece. Levent Alpöge, 167 yıllık Riemann Hipotezi'ni çözdüğünü duyurdu
21.11.2026 09:32
Anthropic araştırmacısı Levent Alpöge, şirketin yapay zeka modeli Claude ile 160 yılı aşkın süredir çözülemeyen Riemann Hipotezi'ni kanıtladığını duyurdu.
Yapay zeka şirketi Anthropic bünyesinde görev yapan Türk kökenli araştırmacı Levent Alpöge , şirketin sohbet robotu Claude'u kullanarak 160 yılı aşkın süredir çözülemeyen Riemann Hipotezi'ni kanıtladığını öne sürdü.
Alpöge, cuma günü yayımladığı dört sayfalık notta "Claude ile birlikte çalışarak Riemann Hipotezi'nin bir kanıtını bulduğuma inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Alman matematikçi Bernhard Riemann'ın ilk kez 1859'da ortaya attığı hipotez, asal sayıların dağılımını konu alıyor ve soyut matematiğin en önemli açık sorunu kabul ediliyor.
Alpöge, geliştirdiği yöntemin sorunun Genelleştirilmiş Riemann Hipotezi olarak bilinen daha kapsamlı halini de çözdüğünü belirtti.
Söz konusu iddia henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı ve kanıt dışarıdan uzmanların incelemesinden geçmedi.
KANIT HENÜZ BAĞIMSIZ UZMANLARCA İNCELENMEDİ
Riemann Hipotezi alanında önde gelen uzmanlardan Brian Conrey, AFP'ye yaptığı açıklamada "İnsanlık tarihinde çok büyük bir an. Sanırım matematikte şimdiye kadar yaşanmış en büyük gelişme" dedi.
"Bunun geleceğini gerçekten hiç öngörmemiştim" diye konuşan Conrey, henüz yazılı bir taslak görmediğini, yalnızca Alpöge'nin internet sitesinde paylaştığı notları okuduğunu ve metnin bir kopyasını talep ettiğini aktardı.
Conrey, "Ciddi biçimde karmaşık görünüyor. Hiçbir insanın bunu bulmaya yaklaştığını sanmıyorum" sözleriyle ilk izlenimini paylaştı ve "bunu yapmanın daha basit yolları olacaktır" görüşünü dile getirdi.
Alpöge ise Claude'un yardımıyla kanıtın Lean adlı programlama dilinde yazılmış bir sürümünü ürettiğini ve şimdilik yalnızca bu sürümü paylaştığını açıkladı.
Lean, matematiksel argümanların bilgisayar ortamında denetlenmesine olanak tanıyor.
Tam kapsamlı yazılı bir metnin son derece uzun olacağını vurgulayan Alpöge, çalışmada yer alan tüm matematiksel ayrıntılara henüz tam hakim olmadığını ve metni usulüne uygun biçimde kaleme almayı planladığını kaydetti.
Alpöge, Claude'un yardımıyla kanıtın Lean adlı programlama dilinde yazılmış bir sürümünü ürettiğini ve şimdilik yalnızca bu sürümü paylaştığını açıkladı.
ÇÖZÜMÜN KABÜLÜ İÇİN İKİ YILLIK HAKEM SÜRECİ GEREKİYOR
Riemann Hipotezi, Clay Matematik Enstitüsünün 2000 yılında belirlediği ve her birinin çözümü için 1 milyon dolar ödül koyduğu yedi Milenyum Ödülü probleminden biri.
Enstitü kuralları uyarınca bir çözümün kabul edilebilmesi için hakemli bir dergide yayımlanması ve iki yıllık inceleme sürecine dayanması gerekiyor.
Anthropic, ağustos ayında Claude'un henüz piyasaya sürülmemiş bir sürümünün Riemann Hipotezi ile bağlantılı uzun süredir geçerli bir sonucu geliştirdiğini duyurmuş ancak hipotezin kanıtlanmadığını özellikle vurgulamıştı.
Anthropic'in borsadaki rekor ilk işlem günü, duyurudan bir gün önce gerçekleşmişti.
DUYURU ÖNCESİNDE CEO AMODEI'YE DANIŞTI
Alpöge, sonucu açıklamadan önce Anthropic CEO'su Dario Amodei'ye danıştığını belirtti ve ayrıntıya girmeden duyurunun zamanlamasının şüpheyle karşılanabileceğini kabul etti.
Anthropic'in borsadaki rekor ilk işlem günü, duyurudan bir gün önce gerçekleşmişti.
Diğer taraftan rakip şirket OpenAI, iki ay önce bir yapay zeka modelinin akışkanların hareketini yöneten denklemlere dair bir başka Milenyum Ödülü problemini çözdüğünü açıklamıştı.
Matematikçiler söz konusu kanıtın doğru göründüğünü ancak henüz tam olarak denetlenmediğini belirtiyor.
New York Üniversitesinden matematikçi Tristan Buckmaster ile akışkanlar üzerine benzer problemlerde çalışan Alpöge, o çalışmanın kime ait olduğu konusundaki bir anlaşmazlığın merkezinde yer almıştı.
OpenAI ise herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunmuştu.
New York Üniversitesinde konuk matematik profesörü olan Nestor Guillen, "Bu kez aynı türden bir kurumsal tartışma yaşanmayabilir" diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Guillen, kanıtı henüz bütünüyle anlamadığını açıkça söylediği için Alpöge'yi takdir etti ve araştırmacının anlattığı karşılıklı çalışma sürecinin yapay zekanın "daha çok bir araç gibi" işlediğini göstererek "makine tanrı fikrini" dağıtmaya yardımcı olduğunu vurguladı.