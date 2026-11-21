Yapay zeka şirketi Anthropic bünyesinde görev yapan Türk kökenli araştırmacı Levent Alpöge , şirketin sohbet robotu Claude'u kullanarak 160 yılı aşkın süredir çözülemeyen Riemann Hipotezi'ni kanıtladığını öne sürdü.

Alpöge, cuma günü yayımladığı dört sayfalık notta "Claude ile birlikte çalışarak Riemann Hipotezi'nin bir kanıtını bulduğuma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Alman matematikçi Bernhard Riemann'ın ilk kez 1859'da ortaya attığı hipotez, asal sayıların dağılımını konu alıyor ve soyut matematiğin en önemli açık sorunu kabul ediliyor.

Alpöge, geliştirdiği yöntemin sorunun Genelleştirilmiş Riemann Hipotezi olarak bilinen daha kapsamlı halini de çözdüğünü belirtti.

Söz konusu iddia henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı ve kanıt dışarıdan uzmanların incelemesinden geçmedi.

KANIT HENÜZ BAĞIMSIZ UZMANLARCA İNCELENMEDİ

Riemann Hipotezi alanında önde gelen uzmanlardan Brian Conrey, AFP'ye yaptığı açıklamada "İnsanlık tarihinde çok büyük bir an. Sanırım matematikte şimdiye kadar yaşanmış en büyük gelişme" dedi.

"Bunun geleceğini gerçekten hiç öngörmemiştim" diye konuşan Conrey, henüz yazılı bir taslak görmediğini, yalnızca Alpöge'nin internet sitesinde paylaştığı notları okuduğunu ve metnin bir kopyasını talep ettiğini aktardı.

Conrey, "Ciddi biçimde karmaşık görünüyor. Hiçbir insanın bunu bulmaya yaklaştığını sanmıyorum" sözleriyle ilk izlenimini paylaştı ve "bunu yapmanın daha basit yolları olacaktır" görüşünü dile getirdi.

Alpöge ise Claude'un yardımıyla kanıtın Lean adlı programlama dilinde yazılmış bir sürümünü ürettiğini ve şimdilik yalnızca bu sürümü paylaştığını açıkladı.

Lean, matematiksel argümanların bilgisayar ortamında denetlenmesine olanak tanıyor.

Tam kapsamlı yazılı bir metnin son derece uzun olacağını vurgulayan Alpöge, çalışmada yer alan tüm matematiksel ayrıntılara henüz tam hakim olmadığını ve metni usulüne uygun biçimde kaleme almayı planladığını kaydetti.