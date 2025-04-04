1 yaşındaki bebek “dedesini yedi”

İngiltere’de bir kadın, sosyal medyada bir paylaşım yaparak 1 yaşındaki oğlunun öldükten sonra cansız bedeni yakılan dedesinin küllerini yediğini açıkladı.



The New York Post’un haberine göre, kadın, yaşadıklarını TikTok hesabından paylaşarak olanları hala “sindirmeye çalıştığını” anlattı. Olay, İngiltere’nin Lincolnshire kentinde yaşandı. Natasha Emeny, evlerinin oturma odasına gittiğinde oğlunu dedesinin bir kabın içinde saklanan küllerini yerken gördü. Kadın, çamaşırları kirliye atmak için kısa bir süreliğine üst kata çıktığını, geri döndüğünde ise oğlu Koah’ı “küllerle kaplı bir halde” bulduğunu söyledi. Emeny, oğlunun bilmeden babasının küllerini yediğini anladığını anlattı.



“LÜTFEN BİRİ BUNUN 1 NİSAN ŞAKASI OLDUĞUNU SÖYLESİN”



“Ne olduğunu bir süre sonra anladım” diye konuşan kadın, videoyu “Oğlunuz babanızı yediğinde” ifadesiyle takipçileriyle paylaştı. Videoda çocuğun kıyafetleri ve yüzünün kül içinde kaldığı ve bu şekilde dolaştığı görüldü. Ardından ölmüş adamın küllerinin saklandığı boş dekoratif kap kameraya yansıdı. Burada da küllerin etrafa saçılmış halde olduğu görüldü. Emeny, videoda, “Oğlum babamın küllerini yedi” ifadelerini kullandı. Söz konusu kabı yüksek bir yerde muhafaza ettiğini anlatan kadın, oğlunun buraya erişmeye boyunun yetmeyeceğini düşündüğünü ama yanıldığını anladığını söyledi.



Küçük çocuğun külleri yediği için herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı da ifade edilirken, anne doktorlarla konuyla ilgili iletişime geçtiğini, onların da kendisine “Oğlunuza biraz su verin, iyi olacaktır” dediğini anlattı.



“BABAM HAYATTA OLSA O DA ÇOK GÜLERDİ”



Söz konusu video, sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. Bir kişi, “Lütfen bunun bir 1 Nisan şakası olduğunu söyleyin” diye yazdı. Emeny ise buna yanıtında, “Keşke öyle olsaydı” ifadelerini kullandı. Emeny, babası hayatta olsaydı onun da bu duruma güleceğini söyleyerek, “O da bunun karşısında kesinlikle kahkaha atardı; kara mizahı severdi” dedi.

