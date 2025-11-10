1 yılda 21'inci tayfun: Fung-wong Filipinler'i yıktı geçti
10.11.2025 05:59
Reuters
Geçen hafta 224 kişinin hayatını kaybettiği Kalmaegi'nin yaralarını sarmaya çalışan Filipinler’i bu yılın 21'inci tayfun olan Fung-wong vurdu. En az 2 kişi öldü, 1 milyon kişi tahliye edildi.
Filipinleri, depremlerin ardından süper tayfun felaketleri yıktı geçti.
Geçen haftaki Kalmaegi Tayfunu’nun ardından şimdi de Süper tayfun Fung-wong ülkenin kuzeyine ulaştı. Saatteki hızı 230 kilometreye ulaşan rüzgar patlamalarıyla gelen felakette dev dalgalar oluştu, çatılar uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi.
Süper tayfun nedeniyle en az iki kişi hayatını kaybetti, Aurora eyaleti başkan yardımcısı Patrick Alexis Angara, en az 3 kasabaya toprak kaymaları ve yolların çökmesi nedeniyle ulaşım sağlanamadığını belirtti.
Devlet meteoroloji kurumu, tayfunun Güney Çin Denizi üzerinde ilerlediğini ve Tayvan yönüne doğru hareket etmesinin beklendiğini bildirdi. Ajans, ülkenin geniş bir bölümünün hâlâ yoğun yağış, şiddetli rüzgâr ve kıyı bölgelerinde fırtına dalgaları riski altında olduğu konusunda uyardı. Sivil Havacılık Kurumu, pazar gününden bu yana 400’den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
Saatteki hızı 230 kilometreye ulaşan rüzgar patlamaları dev dalgalara neden oldu.
DEPREMLERİN ARDINDAN TAYFUNLAR
Fung-wong, bu yıl Filipinler’i vuran 21'inci fırtına oldu. Tayfun, geçen hafta 224 kişinin öldüğü Kalmaegi Tayfunu’nun hemen ardından geldi. Kalmaegi ayrıca Vietnam’da 5 can kaybına yol açmıştı. “Pasifik ateş çemberi” adı verilen deprem kuşağında yer alan ülkede 30 Eylül'deki 6.9 büyüklüğündeki depremde 74 kişi, geçen ay meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde de en az 7 kişi hayatını kaybetmişti.