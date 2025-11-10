1 yılda 21'inci tayfun: Fung-wong Filipinler'i yıktı geçti

Filipinleri, depremlerin ardından süper tayfun felaketleri yıktı geçti.

Geçen haftaki Kalmaegi Tayfunu’nun ardından şimdi de Süper tayfun Fung-wong ülkenin kuzeyine ulaştı. Saatteki hızı 230 kilometreye ulaşan rüzgar patlamalarıyla gelen felakette dev dalgalar oluştu, çatılar uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi.

Süper tayfun nedeniyle en az iki kişi hayatını kaybetti, Aurora eyaleti başkan yardımcısı Patrick Alexis Angara, en az 3 kasabaya toprak kaymaları ve yolların çökmesi nedeniyle ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Devlet meteoroloji kurumu, tayfunun Güney Çin Denizi üzerinde ilerlediğini ve Tayvan yönüne doğru hareket etmesinin beklendiğini bildirdi. Ajans, ülkenin geniş bir bölümünün hâlâ yoğun yağış, şiddetli rüzgâr ve kıyı bölgelerinde fırtına dalgaları riski altında olduğu konusunda uyardı. Sivil Havacılık Kurumu, pazar gününden bu yana 400’den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı.