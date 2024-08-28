10 bin doz M çiçeği aşısı Nijerya'da

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'ya, M çiçeği virüsü (mpox) ile mücadele kapsamında ABD'nin gönderdiği 10 bin doz M çiçeği aşısı ulaştı.

10 bin doz M çiçeği aşısı Nijerya'da

Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla gönderilen 10 bin doz Jynneos aşısı, başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.

ABD'nin Abuja Büyükelçisi Richard Mills, teslim töreninde yaptığı açıklamada, aşıların hükümetinin mevcut mpox salgınına müdahalesini destekleyeceğini belirtti. Nijerya'da bu yıl, 39 M çiçeği vakası tespit edilmişti.

Nijerya hükümeti, M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlamıştı.
Afrika Birliği, M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmişti.

HEM HAYVANLARDAN HEM İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fare ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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