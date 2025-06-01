10 çocuğundan 9'unu bombardımanda kaybetti: Filistinli doktorun son çocuğu İtalya'da tedavi görecek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, partisi Forza Italia'nın gençlik örgütünün kongresine girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adem'in annesi, onun İtalya'ya gelmesine karar verdi. Gerekli izinlerle ilgili sorunlar çözülür çözülmez, en kısa sürede İtalya'ya gelecek. Teyzesi ve teyzesinin 4 çocuğu ile birlikte gelecek." dedi.



Tajani, "Mümkün olan en kısa sürede baba da yola çıkacak. Bu durum, Filistin halkının İtalya'ya bir umut ülkesi olarak baktığını gösteriyor." diye konuştu.



Bakan Tajani, Adem'in 11 Haziran gibi İtalya'da ameliyat olabileceğini ama bunun henüz kesinleşmiş bir tarih olmadığını söyledi.



İtalyan ANSA ajansı da Adem'in tedavisinin, Milano'daki tam teşekküllü Niguarda Hastanesinde yapılabileceğini belirtti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 1580 sağlık çalışanı yaşamını yitirmişti.



24 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde çalışan Filistinli kadın doktor Ala en-Neccar, İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetmişti.



Bakan Tajani, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hayatta kalan Adem'i kabul etmeye hazır olduklarını bildirmişti.