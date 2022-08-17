10 çocuk yap ödülü kap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşen doğum oranlarının körüklediği demografik krizle boğuşurken, Sovyet döneminden kalma 'Kahraman Anne' ödülünü yeniden canlandırdı. Söz konusu sistem içerisinde 10 veya daha fazla çocuk doğuran ve büyüten kadınlara 10. çocukları bir yaşına girer girmez bir kereye mahsus 1 milyon ruble verilecek.

Kararnameye göre anneler, çocuklarından herhangi birini savaşta veya acil durum sonucunda kaybederlerse hala hak kazanmaya devam edecek. Kahraman Anne unvanının, Rusya Kahramanı gibi yüksek rütbeli devlet yetkilileriyle aynı statü seviyesinde olduğu belirtiliyor.



Sovyet döneminde Stalin, 1944’te nüfusu artırmak için bu yasayı gündeme getirmiş ve 400 bin kadına ödül vermişti.

Rusya'nın nüfusu, 2022'nin başlarında yaklaşık 400.000 kişilik bir düşüşün ardından 145,1 milyona düşerek onlarca yıldır neredeyse sürekli bir düşüş yaşıyor.

KAHRAMAN ANNE MADALYASI NEDİR?



Vikipedi'de yer alan bilgilere göre, Kahraman Anne Madalyası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinde 10 ve daha fazla çocuk yetiştiren annelere verilen bir unvan ve madalyadır. Bu madalyanın maksadı yalnızca anneleri onurlandırmak olmayıp aynı zamanda anne-çocuk sağlığı konusunda kalkınmak ve hamileler, büyük aileler veya tek yaşayan kadınlara mali destek sağlamaktı. Bu madalyadan küçük olan Anneler Nişanı beş ya da altı çocuklu annelere verilirken, bunlardan fazla, yani 7, 8 ve 9 çocuklara sahip annelere Analık Şanı Nişanı verilirdi.