10 dolarlık çilek kasabayı tsunaminin etkisinden kurtardı

Akın MURTEZA / ntv.com.tr

2011 yılında Japonya’nın Fukuşima kentini vuran deprem, tsunami ve nükleer patlamalar sonrası ülke yaralarını sarmaya devam ediyor.

Tokyo'nun kuzeyine beş saatlik sürüş mesafesindeki Yamamoto ise yaklaşık 12 bin kişilik nüfusuyla çilek üretimiyle geçinen bir sahil kasabası. 2011’deki deprem sonrası kasabadaki çilek seralarının yüzde 97’si yok olurken, tsunami sonrası deniz suyu dolan kasabada toprak tuzlu su nedeniyle verimsiz hale geldi. Felaketi takip eden aylarda kasaba, şirketleri yeniden tarım alanları inşa etmeye teşvik etti.

FELAKETTEN DÖRT AY SONRA YEREL BİR ŞİRKET İHYA ETTİ

Bunlar arasında, felaketten dört ay sonra yerel bir çilek çiftçisinin torunu tarafından kurulan bir girişim olan GRA Inc. de vardı. Şirket, tarım arazilerini konsolide ederek, seraları, taç soğutma ve LED büyüme lambaları gibi teknolojilerle donatarak üretkenliği artırdı. Tokyo'nun lüks mağazalarında her biri 1.080 yen'e (10 dolar) kadar satılan Migaki-Ichigo çilekleriyle ulusal beğeni topladı. Hatta dönemin Başbakanı Shinzo Abe'nin 2014'te bölgeyi ziyaret etmesine neden oldu.

2017'DE FELAKET ÖNCESİNE DÖNÜLDÜ



2017 itibarıyla, Yamamoto'daki çilek üretimi tsunami öncesi seviyelere geri döndü. Kasaba, her geçen gün üretimin artmaya devam edeceğini tahmin ederken şehir yönetiminin sözcüsü, üretimin 2011'de olduğundan daha yüksek olduğunu doğruladı.

'ÇİLEK SAYESİNDE FELAKETTEN KURTULDUK'



Çiftçilere yardım için GRA şirketinde çalışan kasabanın yerlisi Keita Takahashi, "Yamamoto artık felaket öncesine göre daha fazla çilek üretiyor" derken “Hepimizde çilek sayesinde felaketten gerçekten kurtulduğumuza dair bir his var" ifadelerini kullandı.

Japonya’daki her kasaba ise tsunami felaketinden bu kadar çabuk kurtulamadı. Deprem Fukuşima DaiIchi nükleer santralinde erimeyi tetiklerken şehirde, hükümet ikamet edenleri ve iş yeri sahiplerini eski hayalet kasabalara geri götürmek için mücadele ediyor.

ÇİLEK'TEN TOPLAM GELİRİ 7,9 MİLYON DOLAR



GRA şirketi, Yamamoto’da her yıl 400 ton çilek üreterek kasabaya büyük bir gelir sağlarken, Innovation Network Corp. ve NEC Corp. şirketlerinden yatırım alarak kuruluşundan bu yana topladığı miktarı 850 milyon yene (yaklaşık 7,9 milyon dolar) çıkardı.

DAHA ÖNCE BİR ÇİLEĞE 127 DOLAR VERİLMİŞTİ



Yüksek kaliteli meyvelerin, özellikle kavun, çilek ve üzüm gibi öğelerin genellikle hediye olarak verilmesinin Japonya'da uzun bir geçmişi var. En lüks örneklerden bazılarıyla karşılaştırıldığında, Yamamoto’da kurulan GRA‘nın çilek için istediği 10 dolar diğerlerine göre mütevazı bir ücret kalıyor.



Geçen yıl Japonya’da yapılan bir müzayedede 108 çilek 1.5 milyon yen (13 bin 716 dolar - çilek başına yaklaşık 127 dolar) fiyatla alıcı bulmuştu.