"10 kez cinayete teşebbüs": İngiltere trenindeki saldırganın ismi açıklandı

İngiliz savcılar, cumartesi günü Londra'ya giden bir trende yaşanan bıçaklı saldırının failini 10 kez cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılıyor.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Anthony Williams, Londra'nın doğusunda daha önce meydana gelen bir olay nedeniyle bir adet cinayete teşebbüs ve kesici alet bulundurma suçlamasıyla da yargılanıyor.

Williams, bugün Peterborough Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SALDIRI NASIL YAŞANDI?

Doncaster'dan Londra'ya seyahat eden yolcular, gece geç saatlerde, bir trende toplu bıçaklı saldırıya uğramış, 10 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar arasında bulunan ve saldırının "kahramanı" olarak ilan edilen bir demiryolu çalışanının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olaydan sonra polis memuru John Loveless, olay yerinde 32 ve 35 yaşlarındaki iki İngiliz vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. 35 yaşındaki şüphelinin herhangi bir işlem yapılmadan serbest bırakıldığı bildirildi.

BAŞBAKAN "KORKUNÇ" DEDİ

İngiliz basınına konuşan görgü tanıkları, polisin saldırı anında bıçaklı bir adamı elektroşok silahı kullanarak durdurduğunu söyledi.

Başbakan Keir Starmer, saldırının “korkunç” ve “derinden endişe verici” olduğunu dile getirdi.

Kral Charles da yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle şok yaşadığını, düşüncelerinin kurbanlar ve acil durum çalışanlarıyla olduğunu ifade etti.

