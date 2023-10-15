10 kişiden 3'ü yeterli gıdaya ulaşamadı

Günümüzde, 2,4 milyar kişi su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor.



Bu sayının çoğunu, başta kadınlar, yerli halk, göçmenler ve mültecilerden oluşan, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çiftçiler oluşturuyor.



Geçimlerini kısmen de olsa su kullanımına bağlı gıda sistemleriyle sürdüren yaklaşık 600 milyon kişi kirlilik, ekosistem problemleri, sürdürülemez uygulamalar ve iklim değişikliğinin etkilerinden muzdarip.



10 KİŞİDEN 3'Ü GIDAYA ERİŞEMEDİ

FAO'nun "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2023" raporuna göre, yetersiz beslenmenin yaygınlığı sonucu ölçülen küresel açlık, 2021'den 2022'ye değişmeden kaldı.



2022'de dünyada 691 ila 783 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kaldı.



2022'de küresel nüfusun, 2,4 milyar kişiye denk gelen yüzde 29,6'sı yeterli gıdaya erişemedi.



Yetersiz beslenme yaygınlığı, dünya genelinde 2019'da yüzde 7,9 iken, 2022 yılında yüzde 9,2'ye yükseldi.



Afrika, Asya ve Okyanusya'da, 2019'dan 2022'ye yetersiz beslenme yaygınlığı artış gösterirken, Latin Amerika ve Karayipler'de yetersiz beslenme yaygınlığı azaldı.