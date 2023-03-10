10. Küresel Bakü Forumu, Bakü'de başladı

Görüşmede Viktor Yuşenko, Bora Yazır'a savaş halindeki Ukrayna'ya yaptığı yardım ve destekten dolayı teşekkür etti. İş adamı aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'in Kahramanmaraş ve çevre bölgelerde meydana gelen depremde ülkesine ilk destek veren ülkeler arasında olduğunu da hatırlatarak, bunun Türkiye için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.



Ayrıca görüşmede ‘Ukrayna Merkezi’nin bir projesi olan ‘Savaştan Sonra Ukrayna’ konulu tartışmalar yapıldı. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yatırım yapmak ve yeni bir uluslararası finansal sistem inşa etmek tartışıldı. Ukrayna'da yapılacak yatırımların bu yönde olacağı ve teşvik edileceği konusunda mutabık kalındı. Yeniden yapılanma için hazırlanan yenilikçi projelerini Viktor Yuşenko ve temsilcilerine sunan Bora Yazır, Türkiye'deki birçok mimarlık ve ekonomi üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerden özel bir platform üzerinden projelerin kabul edileceğini ve en başarılı olanın telif haklarına dayalı ‘Ukraine After the War’ projesinde kullanılacağı konuşuldu.



Görüşmenin ardından Viktor Yuşenko, Bora Yazır ve beraberindeki heyetler Bakü'de bulunan Ukraynalı şair ve yazar Taras Şevçenko adına dikilen anıtı ziyaret ederek çelenk koydu.