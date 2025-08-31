10 milyar sterlinlik fırkateyn: Norveç imzayı attı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, iki ülkenin Norveç donanmasına İngiliz yapımı savaş gemileri kazandırmak için 10 milyar sterlinlik (yaklaşık 556 milyar Türk lirası) anlaşma imzaladığı aktarıldı.



Anlaşmanın İngiliz ekonomisine milyarlarca sterlinlik katkı sağlamanın yanında istihdam artışı da getireceği vurgulanan açıklamada bunun İngiltere'nin tarihteki en büyük askeri gemi satış anlaşması olduğu kaydedildi.



Norveç'in denizaltılara karşı savunma özelliklerine sahip Type 26 modeli fırkateynler alacağı belirtilen açıklamada geçmişte Avustralya ve Kanada'nın da envanterine bu gemileri kattığı ifade edildi.



Açıklamada Norveç'in en az 5 Type 26 modeli gemi ile İngiltere'yle beraber oluşturulacak ortak filoya katılacağı ve NATO'nun kuzey kanadını güçlendireceğinin altı çizilerek, iki ülke arasında personel eğitim işbirliği ile gemi bakımı konusunda bilgi paylaşımı da yapılacağı bildirildi.

