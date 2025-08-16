10 yaşındaki Bodhana satrançta tarih yazdı

İngiliz Bodhana Sivanandan, Liverpool’daki Britanya Satranç Şampiyonası’nda büyükusta Pete Wells’i mağlup ederek, bir büyükustayı yenen en genç kadın oyuncu oldu. 10 yıl 5 aylıkken kırdığı rekorla satranç tarihine geçti.

Kuzeybatı Londra’da yaşayan 10 yaşındaki Bodhana Sivanandan, şampiyonanın final turunda 60 yaşındaki büyükusta Pete Wells’i yendi.

Uluslararası Satranç Federasyonu’na (FIDE) göre, Sivanandan bu başarısıyla 2019’da 10 yıl 11 ay 20 günlükken rekor kıran Amerikalı Carissa Yip’i geride bıraktı.

KADINLAR ULUSLARARASI USTA ÜNVANINI ALDI

Sivanandan, kadınlara özel büyük usta unvanının bir seviye altında yer alan kadınlar uluslararası usta (WIM) unvanının da sahibi oldu. Satrançtaki en yüksek unvan olan büyükusta (GM) ise şu anda Magnus Carlsen ve dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju gibi isimlerde bulunuyor.

SATRANÇ YOLCULUĞU BİR HEDİYE İLE BAŞLADI

Sivanandan, satrançla tanışma hikâyesini BBC’ye şöyle anlattı:

“Covid salgını sırasında babamın arkadaşlarından biri bize oyuncak ve kitap getirdi. Çantalardan birinde satranç tahtası vardı. Taşlar ilgimi çekti, onlarla oynamak istedim. Babam ise oyunu öğrenebileceğimi söyledi ve oradan başladım.”

Babası, 2024’te yaptığı açıklamada, ailelerinde daha önce satrançta başarılı olan kimse bulunmadığını da dile getirmişti.