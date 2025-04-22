10 yaşındaki çocuğu öldüren Çinli mahkum idam edildi

Çin’de Eylül 2024’te 10 yaşındaki Japon bir erkek çocuğu bıçaklayarak öldüren erkeğin idam edildiği açıklandı. Çin’deki Japonya Büyükelçiliği, BBC’ye yaptığı açıklamada, ocak ayında idama mahkum edilen Zhong Changchun isimli hükümlünün cezasının infazının gerçekleştiğini bildirdi.



BBC’nin haberine göre, söz konusu olay, Çin’in güneydoğusundaki Shenzhen kentinde yaşanmıştı. Saldırganın bir Japon okuluna yürüdüğü esnada çocuğu bıçaklaması ve çocuğun hayatını kaybetmesi, Çin ve Japonya arasında da diplomatik gerilim yaratmıştı. Japonya Büyükelçiliği’nden BBC’ye yapılan açıklamada, “Japonya hükümeti, tamamen masum bir çocuğun cinayetini affedilemez bir suç olarak görüyor; bu infazı olanca ciddiyetle karşılıyorz” denildi.



ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, BÜYÜKELÇİLİĞE BİLGİ VERDİ



Büyükelçilik, açıklamasında ayrıca Japonya hükümetinin “tüm olası güvenlik önlemlerini almaya devam edeceğini” belirterek “Çin tarafına Çin’deki Japonya vatandaşlarının güvenliğini sağlama yönünde güçlü bir çağrıda bulunduğunu” bildirdi. Büyükelçilik, Çin Dışişleri Bakanlığı’nın kendilerini infaz konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.



Çin’de yaşanan çocuk cinayeti, ülkede yaşayan Japonya vatandaşları arasında da endişe yaratmış, Çin’de faaliyet gösteren, aralarında Toyota’nın da oluğu Japon şirketleri personeline “önlem alma” çağrısı yapmıştı. Panasonic gibi bazı firmalar ise çalışanlarına eve dönebilmeleri için ücretsiz uçak bileti sağlamıştı.



Japon yetkililerin daha önce yaptıkları açıklamalara göre, Zhong hakkında devam eden davada Japonya’dan bahsedilmemişti. O dönemde basına yansıyan haberlerde, cinayetin “siyasi olarak hassas bir tarih” olan 18 Eylül’de yaşandığına dikkat çekilmişti. 90 yıl kadar önce bu tarihte yaşanan bir olayın ardından Japonya, Çin’in Mançurya bölgesini işgal etmişti.

