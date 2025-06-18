10 yıl boyunca aynı termosu kullanan adam öldü
Tayvan’da bir adam, 10 yıl boyunca her gün paslanmış bir termos kullanmasının ardından kurşun zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybetti.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, adamın sağlık sorunları yaklaşık bir yıl önce başladı ve yapılan kan testleri ağır metal zehirlenmesi olduğunu ortaya koydu.
Doktorlar, zehirlenmenin kaynağını araştırırken hastanın, içi pas tutmuş olmasına rağmen aynı termosta kahve, çay ve meyve suyu gibi asitli içecekleri yıllarca sakladığını öğrendi. Termosun iç yüzeyinde gözle görülür şekilde pas bulunmasına rağmen, adam sadece durulayarak kullanmaya devam etmişti.
AĞIR METALLER İÇECEKLERE SIZDI
Zamanla termosun iç kaplamasının bozulması ve özellikle asitli içeceklerle birlikte kullanılması, ağır metallerin içeceklere sızmasına yol açtı. Bu maddeler bağışıklık sistemini zayıflatarak adamda ciddi bir akciğer enfeksiyonuna neden oldu. Hastaneye başvurduğunda durumunun ileri evrede olduğu belirtilirken, doktorların tüm müdahalesine rağmen hasta yaklaşık bir yıl içinde zatürreden hayatını kaybetti.
Doktorlar, uzun süre kullanılan ve özellikle kola gibi karbonatlı içeceklerle temas eden termosların toksik maddeler üretebileceğine dikkat çekti.
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