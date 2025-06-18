10 yıl boyunca aynı termosu kullanan adam öldü

Yerel medyada yer alan haberlere göre, adamın sağlık sorunları yaklaşık bir yıl önce başladı ve yapılan kan testleri ağır metal zehirlenmesi olduğunu ortaya koydu.



Doktorlar, zehirlenmenin kaynağını araştırırken hastanın, içi pas tutmuş olmasına rağmen aynı termosta kahve, çay ve meyve suyu gibi asitli içecekleri yıllarca sakladığını öğrendi. Termosun iç yüzeyinde gözle görülür şekilde pas bulunmasına rağmen, adam sadece durulayarak kullanmaya devam etmişti.

AĞIR METALLER İÇECEKLERE SIZDI



Zamanla termosun iç kaplamasının bozulması ve özellikle asitli içeceklerle birlikte kullanılması, ağır metallerin içeceklere sızmasına yol açtı. Bu maddeler bağışıklık sistemini zayıflatarak adamda ciddi bir akciğer enfeksiyonuna neden oldu. Hastaneye başvurduğunda durumunun ileri evrede olduğu belirtilirken, doktorların tüm müdahalesine rağmen hasta yaklaşık bir yıl içinde zatürreden hayatını kaybetti.



Doktorlar, uzun süre kullanılan ve özellikle kola gibi karbonatlı içeceklerle temas eden termosların toksik maddeler üretebileceğine dikkat çekti.