10 yıl önce röportaj yapmışlardı, ünlü sunucu, Trump'a rakip oluyor. "Daha iyi yönetirim"
18.07.2026 10:19
Ünlü sunucu, Amerikan CNN kanalında, "Don Lemon ile Bu Gece" programını sunuyordu.
Eski CNN sunucusu Don Lemon, ABD başkanlığına aday olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Mevcut ABD Başkanı Trump'ı sert sözlerle eleştiren Lemon, "Çok iyi bir başkan olacağıma inanıyorum." dedi.
Eski CNN sunucusu Don Lemon, ABD başkanlığına aday olma ihtimalini “ciddi şekilde” değerlendirdiğini söyledi.
Bir podcast programına katılan Lemon, son dönemde birçok kişinin kendisine aday olup olmayacağını sorduğunu belirterek başkanlık yarışına girmeyi düşündüğünü ifade etti.
“ÇOK İYİ BİR BAŞKAN OLURDUM”
Lemon, "Çok iyi bir başkan olacağıma gerçekten inanıyorum." dedi. Sunucuların "Bunu ciddi mi söylüyorsunuz?" sorusuna ise, "Evet, tamamen ciddiyim." yanıtını verdi.
Başkanlık yarışına girmesi için ne gerektiği sorulan Lemon, halk desteğinin belirleyici olacağını söyledi.
Kampanyasını büyük bağışçılar yerine seçmenlerin küçük katkılarıyla yürütmek istediğini belirten Lemon, "İnsanların bana 5 ya da 10 dolar bağış yapması yeterli olur. Kimsenin bütçesini sarsacak büyük bağışlar istemem." ifadelerini kullandı.
Lemon, Aralık 2015'te CNN adına, o dönem başkanlık yarışına yeni katılan Donald Trump ile New York'taki Trump Tower'da röportaj yaptı.
TRUMP'A EKONOMİ ELEŞTİRİSİ
Donald Trump'ın başkanlığını da eleştiren Lemon, mevcut yönetimin çalışan kesim ve Amerikan ekonomisi için başarılı olmadığını savundu.
Trump'ın ekonomi politikalarının daha çok zenginlere ve yatırım hesabı bulunan kesime yarar sağladığını öne sürdü.
Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle ise yaptığı açıklamada Lemon için, "Kimsenin ciddiye almadığı, düşük reytingli bir kaybeden." ifadelerini kullandı.
2027-2028 DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ
Lemon, başkan adaylığı konusunda bazı siyasi isimlerle görüştüğünü ve böyle bir süreç için nelerin gerektiğini araştırdığını da açıkladı.
Henüz kesin karar vermediğini belirten Lemon, "2027 ya da 2028'e yaklaştığımızda kararımı vereceğim. Şu anda ilgilenmem gereken başka işlerim var." dedi.
DAHA ÖNCE DE ADAYLIK MESAJI VERMİŞTİ
Lemon, mart ayında katıldığı "Pod Save America" programında da başkan adaylığı ihtimalini gündeme getirmişti.
O dönemde şu anda aday olmayı düşünmediğini ancak fırsat oluşması halinde bunun mümkün olabileceğini söyleyen Lemon, "Donald Trump'tan çok daha iyi yönetebilirim." ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıca bağımsız kimliğinden Demokrat Parti'ye geçmesi gerekebileceğini belirten Lemon, Barack Obama'nın siyasi yükselişini örnek göstererek geçmişte imkansız görülen birçok şeyin gerçekleştiğini vurgulamıştı.