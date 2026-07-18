10 yıl önce röportaj yapmışlardı, ünlü sunucu, Trump'a rakip oluyor. "Daha iyi yönetirim"

TRUMP'A EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Donald Trump 'ın başkanlığını da eleştiren Lemon, mevcut yönetimin çalışan kesim ve Amerikan ekonomisi için başarılı olmadığını savundu.

Trump'ın ekonomi politikalarının daha çok zenginlere ve yatırım hesabı bulunan kesime yarar sağladığını öne sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle ise yaptığı açıklamada Lemon için, "Kimsenin ciddiye almadığı, düşük reytingli bir kaybeden." ifadelerini kullandı.

2027-2028 DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ

Lemon, başkan adaylığı konusunda bazı siyasi isimlerle görüştüğünü ve böyle bir süreç için nelerin gerektiğini araştırdığını da açıkladı.

Henüz kesin karar vermediğini belirten Lemon, "2027 ya da 2028'e yaklaştığımızda kararımı vereceğim. Şu anda ilgilenmem gereken başka işlerim var." dedi.

DAHA ÖNCE DE ADAYLIK MESAJI VERMİŞTİ

Lemon, mart ayında katıldığı "Pod Save America" programında da başkan adaylığı ihtimalini gündeme getirmişti.

O dönemde şu anda aday olmayı düşünmediğini ancak fırsat oluşması halinde bunun mümkün olabileceğini söyleyen Lemon, "Donald Trump'tan çok daha iyi yönetebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca bağımsız kimliğinden Demokrat Parti'ye geçmesi gerekebileceğini belirten Lemon, Barack Obama'nın siyasi yükselişini örnek göstererek geçmişte imkansız görülen birçok şeyin gerçekleştiğini vurgulamıştı.