10 yıl sonra tarihi ziyaret: Japonya ve Güney Kore birleşti

Nakatani Gen, 10 yıl aradan sonra Güney Kore'yi ziyaret eden ilk Japonya Savunma Bakanı oldu.

Nakatani, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ile bir araya geldi. Görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı istikrarlı ilişkilerini sürdürmesi için karşılıklı ziyaretleri ve düzenli toplantıları yeniden canlandırma konusunda mutabık kalındı.

Kyodo ajansının haberine göre görüşmede, Japonya ve Güney Kore arasındaki güvenlik işbirliğinin yanı sıra ABD ile üçlü savunma iş birliğinin de önemini teyit etti.



İki ülkenin özellikle yapay zeka, insansız sistemler ve uzay gibi bilim ve teknoloji alanlarında karşılıklı olarak faydalı ve ileriye dönük iş birliği potansiyelini araştıracağı belirtilen görüşmede, iki bakan Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik "sarsılmaz kararlılıklarını" vurguladı.



Görüşmede, Nakatani ve Ahn, ayrıca Kuzey Kore ve Rusya arasında derinleşen askeri iş birliğini de ele aldı.