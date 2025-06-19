100 yılı aşkın süredir sergilenen mumyanın sırrı yeni ortaya çıktı

Turin'deki Mısır Müzesi'nde 100 yılı aşkın süredir sergilenen ve "Fred" adı verilen 5.600 yıllık bir mumya, Antik Mısır'da mumyalama geleneğinin sanılandan 1.500 yıl daha önce başladığını ortaya koydu.

Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre, bugüne dek sadece çöl sıcağıyla doğal yollarla korunmuş olduğu sanılan Fred’in, aslında özel bir mumyalama karışımıyla bilinçli olarak korunmuş olduğu anlaşıldı.

"DOĞAL DEĞİL, BİLİNÇLİ KORUMA"

Araştırmayı yürüten ekip, Fred’in gövdesinden ve bileğinden alınan keten sargı parçaları ile birlikte mezarında bulunan bir örgü sepeti üzerinde kimyasal analizler gerçekleştirdi. Analizler sonucunda, kullanılan balsamın içinde bitkisel yağ, bitki reçinesi, aromatik bitki özleri ve ısıtılmış kozalaklı ağaç reçinesi bulundu. Bu karışımın bileşenleri, binlerce yıl sonra firavunlar ve soylular için kullanılan mumyalama yöntemleriyle büyük benzerlik taşıyordu.



Araştırmanın eş yazarı olan Avustralya Macquarie Üniversitesi’nden Mısırbilimci Jana Jones, daha önce aynı döneme ait bazı mezarlardan çıkarılan keten sargı parçalarında da benzer izlere rastlamıştı. Ancak elinde gerçek bir beden olmadan bu teoriyi kanıtlamak mümkün değildi. Bu nedenle Jones ve ekibi, hiç ek koruma uygulanmamış ve ilk haliyle günümüze ulaşan Fred üzerinde çalışmaya karar verdi.



Fred’in vücudu, daha sonraki mumyalardan farklı olarak cenin pozisyonunda bulunmuş ve organları çıkarılmamıştı. Ancak kullanılan koruyucu balsamın içeriği, binlerce yıl sonra Kral Tutankamon gibi firavunların mumyalanmasında kullanılanlarla neredeyse aynıydı. Bu durum, mumyalama tekniğinin gelişim sürecinde bir geçiş evresi olabileceğini düşündürüyor.

DERİN BİLGİLER YENİDEN YAZILIYOR

Bu çığır açan keşif, Antik Mısırlıların ölüm ve beden koruma anlayışlarının tahmin edilenden çok daha erken geliştiğini gösteriyor. Araştırmacılar, Fred’in sağladığı bulguların Antik Mısır tarihini ve mumyalama ritüelinin evrimini yeniden yazmak açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguluyor.