Ülkenin en yoğun tatil sezonlarından birine denk gelen kuzeydoğu fırtınası "Nor'easter"ın, milyonlarca kişinin Şükran Günü için yaptığı seyahat planlarını da sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

100'üncü yıl yürüşünün ertelenmesi, geçit törenine göre ayarlama yapmış olan müzisyenler ve teknik ekipler dahil binlerce katılımcının durumuyla ilgili soruları işaretleri de yarattı. Macy's tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ekibimiz şu anda geçit törenini cumartesi günü gerçekleştirebilmek için gereken karmaşık operasyon lojistiği üzerinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani dün düzenlenen güvenlik brifinginde, "Bu çok şiddetli bir fırtına olacak. Saatte 48-64 kilometre hızla esecek sürekli rüzgarlar ve saatteki hızı 96 ila 105 kilometreye kadar çıkabilen sert rüzgar hamleleri bekliyoruz." dedi.