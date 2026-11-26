100 yıllık gelenekte bir ilk. New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü fırtına nedeniyle ertelendi
26.11.2026 13:27
Yürüyüşün ertelenmesine yönelik karar öncesinde yapılan hazırlıklar sırasında esen sert rüzgarlar ekiplere zor anlar yaşattı.
ABD'nin New York kentinde bugün 100'üncüsü düzenlenmesi planlanan geleneksel Şükran Günü Yürüyüşü, yaklaşan fırtına nedeniyle ertelendi. Bu, 100 yıllık gelenek için bir ilk oldu.
New York'ta her yıl Macy's mağazalar zinciri organizasyonu ve sponsorluğunda düzenlenen geleneksel Şükran Günü yürüyüşü, 100 yıllık tarihinde ilk kez ertelendi.
ABD'nin doğu kıyısında güç toplayan kuzeydoğu fırtınasının çok sert rüzgarlarla New York'u vurabileceği endişesiyle ertelenen yürüyüşte; renkli balonlar, bandolar, müzisyenler ve amigolar eşliğinde gösterişli geçit törenleri yapılıyordu.
Manhattan'da 77. Cadde'den başlayıp Central Park'a uzanarak Macy's'in Herald Square'deki ana mağazası önünde sona eren üç saatlik yürüyüşün ertelenmesi birçok kişide hayal kırıklığı yarattı.
New York'ta bugün saatteki hızı 105 kilometreye varan rüzgarlar bekleniyor.
Ülkenin en yoğun tatil sezonlarından birine denk gelen kuzeydoğu fırtınası "Nor'easter"ın, milyonlarca kişinin Şükran Günü için yaptığı seyahat planlarını da sekteye uğratabileceği belirtiliyor.
100'üncü yıl yürüşünün ertelenmesi, geçit törenine göre ayarlama yapmış olan müzisyenler ve teknik ekipler dahil binlerce katılımcının durumuyla ilgili soruları işaretleri de yarattı. Macy's tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ekibimiz şu anda geçit törenini cumartesi günü gerçekleştirebilmek için gereken karmaşık operasyon lojistiği üzerinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani dün düzenlenen güvenlik brifinginde, "Bu çok şiddetli bir fırtına olacak. Saatte 48-64 kilometre hızla esecek sürekli rüzgarlar ve saatteki hızı 96 ila 105 kilometreye kadar çıkabilen sert rüzgar hamleleri bekliyoruz." dedi.
Yürüyüş, İkinci Dünya Savaşı'nda 1942'den 1944'e kadar askıya alınmış ancak hiçbir zaman hava koşulları nedeniyle ertelenmemişti.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin, şiddetli rüzgarın yanı sıra kıyı bölgelerinde su taşkını uyarısı da yaptığını belirten Mamdani, rüzgarların ağaç dallarını ve elektrik hatlarını devirecek kadar güçlü olabileceğini söyledi.
Yürüyüş, İkinci Dünya Savaşı'nda 1942'den 1944'e kadar askıya alınmış ancak hiçbir zaman hava koşulları nedeniyle ertelenmemişti.