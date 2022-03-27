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101 yaşında lise diploması aldı

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan Merrill Pittman Cooper, hayalini kurduğu lise diplomasına 101 yaşında kavuştu.

Haberler - İHA 27.03.2022 - 16:08

101 yaşında lise diploması aldı

Batı Virginia'da yaşayan 101 yaşındaki Merrill Pittman Cooper, başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen lise diploması olmadığı için sürekli pişmanlık duyuyordu.

Cooper'ın ailesi 2018 yılında, Jefferson County Schools'a ulaştı.

Harpers Ferry Ulusal Tarih Parkı, Storer College Ulusal Mezunlar Derneği ve Batı Virginia Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla Cooper'ın hayali gerçek oldu.

MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

19 Mart’ta Cooper'a fahri diploma verildi ve ailesinin de katıldığı özel bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Cooper, 1934-1938 yılları arasında Storer College'da eğitim görmüş ancak maddi nedenlerden dolayı eğitimine son vermek zorunda kalmıştı.

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