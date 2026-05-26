102 milyon dolarlık soygunun filmi çekilecek. Mücevherler hala kayıp

Fransız yönetmen Romain Gavras, 19 Ekim 2025’te gerçekleşen soygunu anlatan “Main basse sur le Louvre” adlı araştırma kitabından esinlenerek bir film çekecek.

Yayınevi Flammarion’un yaptığı açıklamaya göre, kitabın film hakları yapım şirketi Iconoclast tarafından satın alındı. Bir belgesel dizisinin hakları ise İngiliz bir yapımcıya verildi. Le Parisien, Le Monde ve Paris Match’ten üç gazetecinin kaleme aldığı kitap çarşamba günü raflarda olacak.

Sektör dergisi Le Film Français’ye göre film projesi geliştirme aşamasında bulunuyor. Ancak filmin adı ve oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.

NE OLMUŞTU?

Louvre soygunu, geçen yıl dünya çapında büyük yankı uyandırmış ve müzede güvenlik krizine neden olmuştu. Olayın ardından müzenin direktörü Laurence des Cars görevden alınmıştı. Yedi aylık soruşturmaya ve başlıca şüphelilerin yakalanmasına rağmen Napolyon'un ikinci eşi Marie-Louise’e hediye ettiği zümrüt ve elmas kolyenin de bulunduğu sekiz mücevher hala kayıp. Çalınan eserlerin değerinin 102 milyon doları buları bulabileceği söyleniyor.

Kitabın yazarları, mücevherlerin kayboluşunun “soruşturmacıları büyük bir kafa karışıklığına sürükleyen yoğun bir gizeme” dönüştüğünü belirtti. Yazarlar ayrıca sanat eserleri hırsızlığının birçok suç örgütü için sıradan bir ticarete dönüştüğünü savunarak, “Yeraltı dünyası yeni bir para kaynağı buldu” değerlendirmesinde bulundu.