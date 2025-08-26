102 yaşındaki Japon dağcı Fuji Dağı’nda rekor kırdı

Japonya’nın en yaşlı dağcısı unvanını kazanan 1923 doğumlu Kokichi Akuzawa, 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı’na tırmandı.

Ağustos başında gerçekleşen tırmanış Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen kayda geçti. Akuzawa, Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı insan oldu.

"ALTI YIL ÖNCE DE BURADAYDIM"

Emekli bir çiftçi olan Akuzawa, aslında bu zorlu yolculuğu “özel bir şey değil” sözleriyle küçümsedi.

Daha önce 96 yaşında da zirveye çıkan Akuzawa, “Altı yıl önce de buradaydım, aynı manzarayı gördüm” dedi.

SAĞLIK ENDİŞELERİ GÜNDEMDEYDİ



Hazırlık süreci kolay olmadı. Ocak ayında evine yakın bir dağda düşüp yaralanan, ardından zona ve kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Akuzawa’nın sağlığı ailesini endişelendirdi.

Ancak hızlı toparlanması doktorlarını bile şaşırttı. Her sabah bir saat yürüyüş yapan ve haftada bir dağa çıkan Akuzawa, böylece kondisyonunu yeniden kazandı.

HEMŞİRE TORUNU DA YANINDAYDI



Üç gün süren Fuji tırmanışında yanında hemşire olan torunu da vardı. Yüksek rakımda zor anlar yaşasa da zirveye ulaşmayı başardı. Zirveye tekrar çıkmak isteyip istemediği sorulduğunda ise kesin bir “hayır” cevabı verdi.