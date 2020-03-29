102 yaşındaki 'Lina Nine' corona virüsü yendi

İtalya'nın Cenova kentinde 'Lina Nine' olarak anılan 102 yaşındaki kadın corona virüsü yendi.

Anadolu Ajansı 29.03.2020 - 20:29

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Cenova kentinden 102 yaşındaki Italica Grondona, corona virüsü yenmeyi başardı.

Cenova'nın içinde bulunduğu Ligurya Bölgesel Yönetim Başkanı Giovanni Toti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Lina Nine' olarak anılan Grondona'yı aradığını, Grondona'nın kendisine hastanedeki başarılı tedaviden dolayı teşekkür ettiğini aktardı.

Lina Nine'nin umudun sembolü haline geldiğini vurgulayan Toti, Grondona için "Tarihimizin güzel bir sayfasısın" ifadesini kullandı.

CORONA VİRÜSÜ YENEN REKTÖR ANLATTI

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