102 yıl sonra bir ilk: Seine Nehri'nde tekrar yüzülebilecek

Paris'te 102 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Seine Nehri'ndeki yüzme yasağı kaldırılıyor.

Nehrin üç bölgesinde yüzme alanları oluşturuldu. Parisliler bu alanlarda ücretsiz yüzebilecek.



31 Ağustos'a kadar açık kalacak yüzme alanlarının biri Notre Dame Katedrali biri Eyfel Kulesi yakınlarında yer alıyor. Diğeriyse Paris'in doğusunda. Yüzme alanlarını günlük bin kişinin kullanması hedefleniyor.

SU KALİTESİ HER GÜN ÖLÇÜLECEK



Su kalitesi günlük olarak ölçülecek. Su kalitesine bağlı olarak yüzme alanının açık veya kapalı olduğunu göstermek için yeşil veya kırmızı bayrak kullanılacak.



Nehrin temizlenerek yüzülebilir hale getirilmesi için bir buçuk milyar dolar harcandı.



Seine Nehri'ni yüzülebilir bir duruma getirmek için yetkililer yeni dezenfeksiyon birimleri açtı. Yağmur yağdığında bakteri yüklü atık suyun mümkün olduğunca doğrudan Seine Nehri'ne dökülmesini önlemek amacıyla büyük bir depolama havzası kuruldu.



Parisliler nehrin temizliğine güvenmek konusunda ikiye bölünmüş durumda.

KİRLİLİK NEDENİYLE YASAKLANMIŞTI



18. yüzyıldan sonra suyun kirlenmesi ve kolera gibi salgın hastalıklar, halkın nehirle olan bağını adım adım koparmıştı.



Artan sağlık tehdidine rağmen Paris'in Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptığı 1900 yılında Seine nehrinde yüzme yarışları gerçekleştirildi.



Ancak 1923'ten itibaren kirlilik nedeniyle nehre girmek tamamen yasaklandı.



Çöplerin kontrolsüz şekilde suya dökülmesi ve atık suların arıtılmadan nehre boşaltılması büyük bir kirliliği beraberinde getirmişti.

