103, 104 ve 109 yaşındalar: Dünyanın en yaşlı üç kardeşi bilimin radarında

AMAÇ KORUYUCU GENLERİ BELİRLEMEK

Araştırmacılar, 90 yaşını aşan ve 100 yaşını geçen bireyleri kırılganlık, bilişsel gerileme veya kronik hastalık geliştiren kişilerle karşılaştırarak uzun yaşamla ilişkili biyolojik özellikleri belirlemeyi hedefliyor.

Projenin koordinatörü Mayana Zatz, "DNA analizleriyle koruyucu genleri arıyoruz ve bunlardan birden fazlasının var olduğunu biliyoruz. Özellikle aynı aileden birden fazla 100 yaşını aşmış birey bulunduğunda, bu genleri tespit etme şansımız artıyor." dedi.

Bilim insanları, ileri yaşlarda sağlığın korunmasında kalıtsal faktörlerin çevresel etkenlerden daha belirleyici olabileceğini düşünüyor.

GUINNES REKORUNDAN LABORATUVARA

Rio de Janeiro'da yaşayan kardeşler 109 yaşındaki Levita de Deus Nunes, 104 yaşındaki Zoraide de Deus Mota ve 103 yaşındaki Zulina de Deus Nunes. Üçlü, uzun yaşam kayıtlarını doğrulayan uluslararası kuruluş LongeviQuest tarafından tespit edilerek Guinness Dünya Rekorları'na aday gösterildi.

LongeviQuest Yöneticisi Ben Meyers, "Kız kardeşlerin bu yaşlara ulaşmasında güçlü bir genetik etken olduğu açık. Ancak birbirlerine yakın yaşamaları sayesinde ihtiyaç duyduklarında aile desteği alabiliyorlar. Dolayısıyla güçlü bir sosyal destek ağı da önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM

Kız kardeşler uzun ömürlerini sağlıklı beslenmeye ve aktif bir yaşam sürmelerine bağlıyor.

103 yaşındaki Zulina, çocukluğunu nehirlerde yüzerek ve balık tutarak geçirdiğini anlatarak, "Her şey tazeydi. O zamanlar buzdolabımız bile yoktu." dedi.

104 yaşındaki Zoraide ise anne sütünün önemine dikkat çekerek, "Emzirmek inanılmaz derecede önemli." değerlendirmesinde bulundu.

SIRADAN HAYATLAR, SIRA DIŞI BİR ÖMÜR

Kardeşlerin yaşam öyküleri ise oldukça sıradan. Levita önce el sanatlarıyla uğraştı, ardından bir televizyon kanalında çalıştı. Zoraide hemşire olarak görev yaptı ve beş çocuk büyüttü. Ev hanımı olan Zulina ise altı çocuk yetiştirdi.

109 yaşındaki Levita, geriye dönüp baktığında pişmanlık duymadığını belirterek, "Güzel bir çocukluk ve gençlik geçirdim. Şikayet edecek hiçbir şeyim yok." dedi.

HEDEF 500 ASIRLIK İNSAN

Araştırmacılar, yaşam tarzından ziyade genetik faktörlerin kalp, kas sistemi ve bilişsel işlevleri yaşlanmanın olumsuz etkilerine karşı nasıl koruduğunu anlamayı amaçlıyor.

Araştırma ekibinden Joao Paulo Guilherme, çalışmanın nihai hedefinin 500'den fazla 100 yaşını aşmış kişiye ulaşarak uzun yaşamın genetik temellerine ilişkin daha kesin sonuçlara ulaşmak olduğunu söyledi.