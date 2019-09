ABD 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde birkaç anma noktası bulunuyor.



New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu "Sıfır noktası" olarak adlandırılan alan Beyaz Saray ve Pentagon'da törenler düzenlenecek.



Ölenler anısına düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump da katılıyor.



Trump ve First Lady, Beyaz Saray'ın ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da düzenlenecek törene de katılacak.



New York'taki İkiz kulelerin enkazında da törenler düzenleniyor. 11 Eylül 2001 sabahı ABD dünyanın en büyük terör saldırısına uyanmıştı. 18 yıl önce bugün 19 terörist Boston, Newark ve Washington'dan kalkan ve San Francisco ile Los Angeles'a giden dört yolcu uçağını kaçırdı.



Dört uçaktan ikisi Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne, üçüncüsü Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. Döndürcü uçak Pensilvanya'da açık alana düştü. Saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirdi.