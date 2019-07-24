Senato'da yapılan oylamada Mağdur Tazminat Fonu'nun 2090 yılına kadar uzatılması 2'ye karşı 97 oyla kabul edildi. 10,2 milyar dolarlık yardım fonuyla enkaz alanında görev yapmak zorunda kalan polis, itfaiyeci ve diğer acil yardım görevlilerinin tıbbi masrafları 10 yıl boyunca karşılanacak.



2090 yılına kadar milyarlarca dolar ek destek verilecek. Zehirli maddelere bağlı olarak hastalanan ya da hayatını kaybeden yardım görevlilerinin ailelerine tazminat olarak ödenen fon ilk olarak 2011 yılında başlatılmıştı.



Enkaz başında haftalarca araştırma yürüten görevlilerin önemli bölümü kanser ya da başka hastalıklara yakalandı. Bu kişilerin sayısınının 12 binin üzerinde olduğu belirtiliyor.



Tasarının resmileşmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzalaması gerekiyor.

