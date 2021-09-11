11 Eylül saldırıları: Ne olmuştu?

11 Eylül saldırıları, Usame bin Ladin'in lideri olduğu El-Kaide'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül 2001 Salı sabahı düzenlediği dört koordineli terör saldırısıdır.



İnsanlık tarihindeki en ölümcül terör saldırısı olarak kayıtlara geçen, 2.977 kişinin ölümüne, 25.000'den fazla kişin yaralanmasına ve uzun vadeli pek çok sağlık problemine yol açan saldırı, sadece Amerika için değil, tüm dünya için yüzyılın en travmatik olaylarından biri olarak görülüyor.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin doğu kıyısında uçmakta olan dört uçak, birbiriyle bağlantılı kişilerden oluşan küçük bir ekip tarafından aynı anda kaçırıldı.

Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları olan İkiz Kuleler'e çarptı.

Amerikan Hava Yolları'na ait kaçırılan ilk yolcu uçağı, yerel saatle 08:46'da Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesi 94.-98. katları arasına kulenin kuzey tarafından çarptı. Bina çarpmadan 102 dakika (1 saat 42 dakika) sonra yıkıldı.



Yerel saatle 09:02'de ikinci uçak Dünya Ticaret Merkezi güney Kulesi 77.-85. katları arasına kulenin güney tarafından çarptı. Bina çarpmadan 56 dakika sonra yıkıldı.



09.37'de üçüncü uçak, başkent Washington DC yakınlarındaki ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının batı kısmına çarptı.



Dördüncü uçak ise yolcuların müdahalesiyle 10.03'te Pennsylvania'da açık bir alana düştü.

4.uçaktaki eylemcilerin, başkentteki Kongre binasını hedeflediği tahmin ediliyordu.



KAYIPLAR

Olaylarda 19 hava korsanı ile uçaklarda ve yerde bulunan 2.974 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kayıp durumda olan 24 kişinin ise öldüğü varsayılmakta.

Ölenlerin en küçüğü, annesi Sue ve babası Peter ile uçakta yolcu olan iki yaşındaki Christine Lee Hanson idi.



En yaşlı kurban ise eşi Jacqueline ile düğüne gitmek için başka bir uçakta bulunan Robert Norton oldu.

Uzun vadeli pek çok sağlık problemine yol açan saldırıda binlerce kişi yaralanmış veya toksik enkazda çalışmak zorunda kalan itfaiyeciler gibi, saldırıyla bağlantılı hastalıkları ortaya çıkmıştı.

SALDIRIYI EL-KAİDE ÜSTLENDİ

Amerikan hükümetinin araştırmasına ve 11 Eylül Komisyon Raporu'na göre; yolcu uçakları Usame bin Ladin'in lideri olduğu El-Kaide örgütünün 19 üyesi tarafından kaçırıldı ve eylem gerçekleştirildi.

Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarpan uçaktaki eylemcilerden birinin pasaportu uçağın kuleye çarpmasından sonra aşağıya fırladı ve bölgedeki bir polis tarafından bulundu.

Saldırılarda toplam 19 kişi yer aldı. Bunlar uçaklara beşer kişilik üç grup halinde yolcu olarak binmişti. Grupların hepsinde pilot eğitimi almış birer kişi bulunuyordu.

Eylemcilerin havaalanına gelirken kullandıkları ve havaalanının otoparkına bıraktıkları araçta uçak kullanım kılavuzu bulunmuştu.

Saldırganlardan 15'i Bin Ladin gibi Suudi Arabistanlı, ikisi Birleşik Arap Emirlikleri, biri Mısır, biri de Lübnan vatandaşıydı.

ABD'NİN SALDIRILARA TEPKİSİ NE OLDU?

Saldırıların üzerinden bir ay bile geçmeden dönemin Başkanı George W. Bush önderliğinde ve koalisyon güçlerinin desteğiyle Afganistan işgal edildi. El Kaide'nin ortadan kaldırılması ve örgütün kurucusu Usame Bin Ladin'in yakalanması hedefleniyordu.

Saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed 2003'te Pakistan'da yakalandı. ABD'nin Küba'daki Guantanamo üssünde tutuklu bulunan Muhammed, o tarihten beri yargılanmayı bekliyor.

POPÜLER KÜLTÜRE ETKİSİ

Öte yandan 11 Eylül saldırıları, filmlere de konu oldu. İlk film olan United 93 adlı film, 1 Eylül 2006'da vizyona girdi. Film kırsal alanda düşen United Airlines adlı şirkete ait 93 sefer sayılı uçağın mürettebat ve yolcularının o gün yaşadıkları dehşeti varsayımlara dayanarak anlatıyor.

Nicolas Cage'in başrolünde oynadığı 2006 yılı yapımı Dünya Ticaret Merkezi adlı filmde de kuledeki insanları kurtarmaya giderken enkazın altında kalan iki polisin hikâyesi anlatıldı.

Aynı zamanda "Remember Me" adlı yapıtta da 11 Eylül Saldırısı sonucunda hayatını kaybeden genç rolünü Robert Pattinson oynadı.



