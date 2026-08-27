11 Eylül'ün mimarı 27 yıl sonra yargılanacak

ABD 'de yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül 2001 saldırılarının baş planlayıcısı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed'in yargılanacağı tarih belli oldu.

Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde bulunan ABD askeri mahkemesinin sözcüsü, Muhammed'in davasının 5 Haziran 2028'de başlayacağını açıkladı.

“KSM” olarak da bilinen Muhammed, yakalanmadan önce El Kaide lideri Usame bin Ladin'in en önemli yardımcılarından biri olarak kabul ediliyordu.

PAKİSTAN'DA YAKALANDI

Mühendislik eğitimi alan Muhammed, Mart 2003'te Pakistan'da yakalandı. Ardından üç yıl boyunca CIA'in gizli gözaltı merkezlerinde tutuldu ve 2006'da Guantanamo Körfezi'ndeki ABD deniz üssüne nakledildi.

Muhammed'in yargılanma süreci yıllardır çeşitli hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle erteleniyor.

Geçen yıl gündeme gelen ve Muhammed'in suçunu kabul etmesi karşılığında idam cezasının seçenekler arasından çıkarılmasını öngören anlaşma da geri çekilmişti.

SALDIRILARI “A'DAN Z'YE” PLANLADIĞINI SÖYLEDİ

Muhammed, geçmişte 11 Eylül saldırılarını “A'dan Z'ye” planladığını söylemişti.

11 Eylül 2001'de kaçırılan dört yolcu uçağından ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne, biri Washington yakınlarındaki Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak ise Pennsylvania'da bir araziye düştü. Saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirdi.

Muhammed ayrıca 1993'te altı kişinin öldüğü Dünya Ticaret Merkezi bombalamasına yardım ettiğini ve ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesinden sorumlu olduğunu öne sürmüştü.

GUANTANAMO'DA YILLARDIR TUTULUYOR

ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından başlattığı “Teröre Karşı Savaş” kapsamında yakalanan şüphelilerin önemli bir bölümünü Guantanamo'daki tesiste tuttu.

Bir dönem yaklaşık 800 mahkumun bulunduğu merkezdeki tutukluların büyük bölümü yıllar içinde başka ülkelere gönderildi. Günümüzde tesiste bu sayının yalnızca küçük bir bölümü kalmış durumda.

Halid Şeyh Muhammed'in davasının planlandığı gibi başlaması halinde, 11 Eylül saldırılarından yaklaşık 27 yıl sonra saldırıların baş planlayıcısı olmakla suçlanan isim yargıç karşısına çıkmış olacak.