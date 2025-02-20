11 gündür kayıp olan İngiliz gazeteciden yeni ipucu

Independent, Times, Telegraph ve Al Jazeera gibi medya kuruluşlarında bağımsız gazeteci olarak çalışan Charlotte Alice Peet'ten 8 Şubat'tan beri haber alınamıyor.

Brezilya'ya giden İngiliz gazeteci için Brezilya’daki yabancı muhabirler derneği, Peet'in 11 gündür kayıp olduğunu duyurarak yetkililere arama çalışmalarını hızlandırma çağrısında bulundu.



Arama çalışmaları devam ederken 32 yaşındaki gazeteci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya polisi, Peet'in telefonunun hala açık olduğunu açıkladı.



Peet, 8 Şubat'ta bir arkadaşı tarafından kayıp olarak bildirildi. Arkadaşına mesaj atarak São Paulo'da olduğunu ancak 200 mil kuzeye, Rio de Janeiro'ya doğru gittiğini ve kalacak bir yer aradığını söyledi.



Peet'in babası Derek ise "çok endişeli" olduğunu belirtirken, "Bunun normal olduğunu söyleyemem, aklında belli ki bir şeyler vardı, yoksa bize haber verirdi." dedi.



Peet’in Portekizceyi akıcı şekilde konuştuğu ve son dönemde Brezilya’da yaşadığı belirtiliyor. Bağımsız gazeteci olarak Independent, Times, Telegraph ve Al Jazeera gibi medya kuruluşları için çalıştığı biliniyor.



ACIE, yetkililere yaptığı açıklamada "İngiliz gazetecinin en kısa sürede bulunması için çalışmaların yoğunlaştırılması" çağrısında bulundu.



İngiltere’nin Brezilya Büyükelçiliği de Peet’in ailesine destek verdiklerini ve yerel yetkililerle temas halinde olduklarını bildirdi.