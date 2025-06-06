11 taraftarın öldüğü izdiham soruşturmasında 2 gözaltı

Hindistan’ın Bangaluru 4 Haziran Çarşamba günü Royal Challengers Bengaluru kriket takımının şampiyonluğu dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda yaşanan izdiham hakkında başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında takımın üst düzey bir yöneticisi de bulunuyor.



Takımın Hindistan Premier Ligi’nde Punjab Kings’i yenerek şampiyon olmasının ardından yaşanan olayla ilgili olarak takımın pazarlama bölümünün başındaki Nikhil Sosale gözaltına alındı. Hindistan basınına yansıyan haberlere göre, Bengaluru’daki havalimanında gözaltına alınan Sosale’nin yanı sıra bir etkinlik yönetim şirketinin yöneticisi de gözaltında.



EYALET BAŞBAKANI POLİSİ SUÇLADI



11 taraftarın hayatını kaybetmesine yol açan izdiham, toplumda büyük bir öfkeye sebep oldu. Olayla bağlantılı olarak kentin polis komiseri de görevden uzaklaştırıldı.



Karnataka Eyalet Başbakanı Siddaramaiah, daha önce yaptığı açıklamada, takımın temsilcilerine ve etkinliğin organizatörlerine yönelik yasal işlem başlatıldığını duyurmuştu. Sadece bir ismi olan Siddaramaiah, izdihamla ilgili olarak bazı üst düzey polis yetkililerini de sorumlu tutmuştu. Bu memurların sorumsuz ve ihmalkar olduğunu savunan Eyalet Başbakanı, bu kişilerin görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini bildirmişti.



Olayın ardından basına yansıyan bilgilere göre, izdihamda ölenlerin çoğunun yaşları 14 ile 29 arasında değişiyor. Takım, yaşanan olayı “talihsiz” sözüyle tarif ederek hayatını kaybedenlerin ailelerine 11 bin 655’er dolar yardım yapılacağını duyurdu. Hindistan basınına göre, takım sadece lig şampiyonu olduğu için 2,3 milyon dolar para ödülü alacak.

