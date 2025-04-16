11 yaşında başlayan esaret  32 yaşında bitti: İlk kez doğum gününü kutladı

ABD'nin Connecticut eyaletinin Waterbury kentinde, 20 yılı aşkın süredir evinde esir tutulduğu öne sürülen bir adam, yaşadığı travmaların ardından ilk kez konuştu. Şubat ayında, evde çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 32 yaşındaki adam, artık daha güçlü olduğunu söyledi.



17 Şubat’ta olay yerine gelen ilk müdahale ekipleri, aktif yangın ihbarı üzerine ulaştıkları evde adamı son derece zayıf bir halde buldu. Yetkililer, 1.75 boyundaki adamın yalnızca 60 lbs (yaklaşık 31 kilogram) ağırlığında olduğunu belirtti. Adam, yangını bilinçli olarak çıkardığını ve 11 yaşından bu yana üvey annesi tarafından esir tutulduğunu söyledi.



"HAYATIMI GERİ ALMAK İSTİYORUM"



Yaptığı açıklamada kendisinden “S” olarak bahseden mağdur, "20 yıldan fazla bir süredir esaret ve aile içi şiddet mağduruyum. 11 yaşında dördüncü sınıftan alındığım zamandan, 31 yaşında beni özgürleştiren yangını bilerek çıkardığım güne kadar evimde tutsak tutuldum" dedi.



Açıklama, mağdura destek veren Survivors Say adlı kuruluşun gönüllü sözcüsü David Guarino aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.



Gerçek ismini açıklamayan adam “Bu, doğduğumda ailemin verdiği isim değil. Kendime yeni bir isim seçiyorum ve bu, özgürlüğümle yaptığım ilk seçim."



İLK KEZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPTI



İtfaiyecilere, polis ekiplerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden S, “Hayatımda ilk kez doğum günü partisi yapabildim. Bu benim için büyük bir mutluluk” diyerek duygularını paylaştı.



Ayrıca Safe Haven of Greater Waterbury tarafından başlatılan ve 270 bin dolardan fazla bağış toplanan GoFundMe kampanyasına da teşekkür etti. Toplanan fonlar, tıbbi ve duygusal iyileşme süreci, barınma, yaşam giderleri ve yasal süreçlerde kullanılacak.



"BU SADECE BİR HİKAYE DEĞİL. BU BENİM HAYATIM"



Sözlerine, “Hikayemde yer alan herkesin, adalet arayışımda yetkililerle tam işbirliği yapmasını istiyorum. Medyadan ve halktan da bu süreçte mahremiyetime saygı göstermesini rica ediyorum. Bu sadece bir hikaye değil. Bu benim hayatım” diyerek devam etti.



ÜVEY ANNE SUÇLAMALARI REDETTİ



Olayla ilgili olarak S’nin üvey annesi Kimberly Sullivan tutuklandı. Sullivan, yasa dışı sınırlama, saldırı, kaçırma ve pervasızca tehlikeye atma gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Suçlamaları reddeden Sullivan'ın avukatı, asıl sorumlunun mağdurun merhum babası olduğunu iddia etti.



“Onu hiçbir şekilde kısıtlamadı, ona yiyecek ve barınak sağladı” diyen avukat Ioannis Kaloidis, müvekkilinin suçlamalara şaşırdığını belirtti.