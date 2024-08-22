11 yıl önce kaybolmuştu! Kayıp kedi  sahibine kavuştu

Güney Carolina'da 11 yıl önce Jennifer Ravenel’in ortadan kaybolan kedisi Sam Ravenel’in kalbinde derin bir yara açmıştı. Ancak, bu ay yaşanan mucizevi bir gelişme sayesinde Ravenel, kaybolan kedisini yeniden kucağına aldı.



Charleston County Hayvan Kontrol Birimi, bu ay Sam’i bir deri bir kemik halde, Ravenel’in evinin yaklaşık 2 kilomtere uzağında buldu. Sam’in mikroçipi tarandığında, Ravenel’e bir telefon geldi. Ravenel, “Gerçekten bana şaka yaptığınızı düşündüm çünkü bu mümkün olamazdı. Ama bu başlı başına bir mucize” dedi.



Ravenel, Sam’i gördüğünde duygusal anlar yaşadı. “Kedicik Adam Sam! Seni çok özledim! 11 yıl oldu!” diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Hayvan Derneği sözcüsü Kay Hyman, Sam’in kaybolduğunda yaklaşık 6,8 kilogram ağırlığında olduğunu ve bulunduğunda bu kilonun yarısına düştüğünü belirtti.



Ravenel, “Ormanı aradım, etrafımızda yaşayan herkese sordum ama kimse onu görmedi. Ama o hayatta kaldı,” diyerek dernek çalışanlarına yaşadıkları zorlu süreci anlattı.



Hayvan Derneği, kalıcı kimlik sahibi olmanın önemini vurguladı. Ravenel, Sam’in zamanının çoğunu yatağının ayak ucunda geçirdiğini ve dışarı çıkmak istemediğini ifade etti.