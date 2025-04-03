11 yıl önce kaybolmuştu: Malezya uçağını arama çalışması durduruldu

İçindeki 239 yolcuyla birlikte 2014 yılında kaybolan Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağını bulmak için 11 yıl sonra yeniden başlatılan arama çalışmalarının askıya alındığı açıklandı. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, AFP haber ajansına gönderdiği sesli mesajında, uçak için yeniden başlatılan arama çalışmalarına işaret ederek “Operasyonu şu an için durdurdular; aramayı bu sene sonunda sürdürecekler” diye konuştu.



ARAMA ÇALIŞMASI, YILLAR SONRA YENİDEN BAŞLADI



MH370 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014’te radardan çıkarak kaybolmuştu. Uçak, havacılık tarihinin en geniş çaplı arama çalışmasına rağmen bulunamamıştı.



Ulaştırma Bakanı Loke’un açıklaması, Malezyalı yetkililerin arama çalışmalarının devam ettiğini duyurmasından yaklaşık bir ay sonra geldi. Uçak için ilk olarak Avustralya’nın öncülüğünde başlatılan arama çalışması, üç yıl boyunca Hint Okyanusu’ndaki yaklaşık 120 kilometrekarelik bir alanı kapsamış ancak birkaç enkaz parçası haricinde uçağa dair herhangi bir ize rastlanmamıştı. Ardından 2018 yılında İngiltere ve ABD merkezli Ocean Infinity isimli firma benzer bir çalışma yapsa da o da başarısız olmuştu. Şirket, bu yılın başında yeni bir arama çalışması başlatmayı kabul etmişti.



Ulaştırma Bakanı Loke, çarşamba günü Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’ndaki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, arama çalışması için mevsimin uygun olmadığına işaret ederek uçağın bulunup bulunmayacağının aramaya bağlı olduğunu, kimsenin bunu öngöremeyeceğini ifade etti.



“MH370 AİLELERİ”NDEN AÇIKLAMA



Uçaktaki kişilerin yakınlarını temsil eden “MH370 Aileleri” isimli Facebook grubundan yapılan ayrı bir açıklamada da Loke’a benzer şekilde arama çalışmasının “mevsimsel hava durumu değişimleri ve daha önce bulunulan, kaçınılmaz ticari taahhütler sebebiyle” askıya alındığı ifade edildi.



Bakan Loke, aralık ayında yaptığı açıklamada, Ocean Infinity şirketinin Hint Okyanusu’nun güneyinde 15 bin kilometrekarelik yeni bir alanda tarama yapacağını duyurmuştu. Şirketin çalışmasının daha önce olduğu gibi “Bulunmazsa ödeme de yok” temelli olacağı, diğer bir deyişle sadece şirketin uçağı bulması halinde kendilerine Malezya hükümeti tarafından ödeme yapılacağı ifade edilmişti.

