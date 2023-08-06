11 yıldır her yerde aranıyordu... Ünlü mafyayı futbol tutkusu ele verdi

İtalya Serie A'da Napoli, 33 yıl sonra şampiyon oldu. Napoli taraftarları hem İtalya'da hem de ülke dışında 33 yıl sonra gelen zaferi coşkuyla kutladı. Ancak bu kutlamalar 11 yıldır aranan mafya liderinin başını yaktı.

Napoli merkezli Camorra mafyasıyla bağlantılı olduğu belirtilen 60 yaşındaki La Porta, Yunanista'ın Corfu adasındaki bir restoranda takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında çekilen bir fotoğraf karesi sayesinde tespit edildi.