110 yaşında Covid'i yendi, 117 yaşına bastı. İşte uzun yaşamının sırrı

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kabul edilen İngiliz Ethel Caterham, 21 Ağustos'ta 117'nci yaşını kutladı.

İngiltere 'de bir bakım evinde yaşayan Caterham, Nisan 2025'te 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'ın hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını aldı.

Caterham, 117'nci doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

UZUN YAŞAMIN SIRRINI ANLATTI

117 yıllık yaşamının sırrını daha önce açıklayan Caterham'ın tavsiyesi oldukça basit: Tartışmalardan uzak durmak.

“Kimseyle asla tartışmıyorum. Dinliyorum ve istediğimi yapıyorum.” diyen Caterham, bu yaklaşımını uzun yaşamının sırlarından biri olarak gösteriyor.

Caterham, doğum günü mesajında ise 117 yaşında olmasına rağmen geçen yıl birçok şeyi ilk kez deneyimlediğini anlattı.

Bir lamayı sevdiğini ve İngiltere Kralı 3. Charles ile el ele tutuştuğunu belirten Caterham, “Ailem ve arkadaşlarımla kutlama yaparak çok güzel bir gün geçirdim. Gelecek yılın neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

TİTANİK'TEN İKİ DÜNYA SAVAŞINA

21 Ağustos 1909'da İngiltere'nin Hampshire bölgesinde doğan Caterham, sekiz kardeşin en küçük ikinci çocuğuydu.

Birinci Dünya Savaşı başladığında beş yaşındaydı. Caterham'ın yaşamı boyunca Titanik faciası, iki dünya savaşı, Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve altı İngiliz hükümdarının dönemi yaşandı.

Aynı zamanda Mayıs 1910'da hayatını kaybeden Kral 7. Edward döneminde doğmuş ve bugün hala hayatta olan son kişi.

110 YAŞINDA COVID ATLATTI

Caterham ilerleyen yaşlarında da aktif yaşamını sürdürdü. 97 yaşına kadar otomobil kullandı ve 100'lü yaşlarında briç oynamaya devam etti.

2020'de, 110 yaşındayken Covid-19'a yakalanan Caterham hastalığı atlattı.

Uzun yaşamın Caterham'ın ailesinde de görüldüğü belirtiliyor. Kız kardeşlerinden Gladys 104 yaşına kadar yaşadı.

Tarihte doğrulanmış en uzun yaşam rekoru ise Fransız Jeanne Calment'e ait. Guinness Dünya Rekorları'na göre Calment, 122 yıl 164 gün yaşadı.