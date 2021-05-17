111 yaşındaki Avustralyalı'dan uzun yaşamın sırrı: Tavuk beyni

Avustralya'nın en yaşlı insanı Dexter Kruger, 111 yıllık yaşamının sırrını açıkladı.



Emekli çiftçi Kruger'a göre uzun yaşamın sırrı, düzenli olarak tavuk beyni tüketmek.



Kruger'in 74 yaşındaki oğlu Greg ise, babasının uzun ömürlü olmasında şehirden uzakta yaşamasının etkili olduğunu söyledi.



"İNANILMAZ BİR HAFIZASI VAR"



Kruger'in kaldığı bakımevinin müdürü Melanie Calvert da Kruger'in bugünlerde otobiyografisini yazdığını ve hafızasının hala çok iyi durumda olduğunu ifade etti.



Calvert, Kruger'i bakımevindeki emsalleriyle kıyaslayarak "111 yaşındaki birine göre inanılmaz bir hafızası var." dedi.



Avustralya'nın en yaşlı kişisi Christina Cook, 114 yaşındayken 2002'de hayatını kaybetmişti.