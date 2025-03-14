117 yaşına kadar yaşadı: Bilim insanları uzun yaşamının sırrını açıkladı

Geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya'da 117 yaşında hayatını kaybeden ABD doğumlu Maria Branyas Morera'nın uzun ömrü bilim insanlarının ilgisini çekti. Barselona Üniversitesi'nden genetik profesörü Manel Esteller ve ekibi, Morera'nın DNA'sı ve mikrobiyotası üzerine yaptıkları araştırmada, hücrelerinin olduğundan 17 yıl daha genç davrandığını keşfetti.



BEBEK MİKROBİYOTASI TAŞIYORDU



The Guardian'ın haberine göre, uzmanlar, bağırsaklarda sağlık üzerinde önemli rol oynayan bakterilerden oluşan mikrobiyotasının bir bebeğinkine benzediğini belirledi. Araştırmanın sonuçları, Mart ayının başında Katalonya'nın önde gelen gazetelerinden Ara tarafından duyuruldu.



GENETİK MİRAS VE SAĞLIKLI YAŞAM TERCİHLERİ



Bilim insanları, Branyas'ın yalnızca genetik mirasından değil, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin de etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, her gün üç yoğurt içeren bir Akdeniz diyeti uygulayan Morera, alkol ve sigaradan uzak durdu, yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirdi ve sürekli ailesi ve sevdikleriyle çevrili bir hayat sürdü. Tüm bu faktörlerin, onun hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu vurgulandı.



Genetik uzmanları, Branyas üzerinde yapılan çalışmanın yaşa bağlı hastalıklar için yeni ilaç ve tedavi geliştirme sürecine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Esteller ve ekibi, genetik verilerin, yaşlanma ve hastalıkların kaçınılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu algısını değiştirebileceğini belirtiyor.



TARİHE TANIKLIK ETTİ



Maria Branyas Morera, 4 Mart 1907'de San Francisco'da doğdu. Ailesinin 1915'te İspanya'ya dönmesinin ardından Katalonya'da yaşamını sürdürdü. Hayatı boyunca İspanya İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 1918 grip salgını ve Covid-19 gibi büyük küresel olaylara tanıklık etti. 2020'de Covid-19'a yakalanmasına rağmen hastalığı asemptomatik olarak atlattı.



2023 yılında Fransız rahibe Lucile Randon'un ölümüyle birlikte Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak tanındı. Uzun ömrünü "düzen, huzur, aile ve arkadaşlarla iyi bağ, doğayla temas, duygusal istikrar, endişesiz yaşam ve toksik insanlardan uzak durma" olarak açıklayan Branyas, 19 Ağustos'ta, son yirmi yılını geçirdiği İspanya'nın Olot kasabasındaki bir huzurevinde hayata gözlerini yumdu.



EN YAŞLI İNSAN BREZİLYA'DAN



Uzmanlar, süper asırlıklar üzerine yapılan bu araştırmanın, insan ömrünü uzatmaya yönelik bilimsel çalışmalara yeni bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyor. LongeviQuest verilerine göre, şu anda dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşındaki Brezilyalı Inah Canabarro Lucas olarak kayıtlara geçti.

