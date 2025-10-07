119 yaşında damat var: İran'da 80 yaş üstü evliliklerde rekor artış

İran Tapu ve Nüfus Kayıt Kurumu'na göre İran'da bu yılın son 6 ayında 80 yaş üstü 738 erkek evlilik yaptı.

Bu erkeklerden en yaşlısının 119 yaşında olduğu kaydedildi.

İran devlet televizyonuna göre kurumun sözcüsü Azam Kavidil, aynı dönemde 80 yaş üstü 17 kadının evlendiğini, bu kadınların en yaşlısının 93 yaşında olduğunu ifade etti.

45 YAŞ ALTI 17 MİLYON KİŞİ HİÇ EVLENMEDİ

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ali Rıza Rahimi, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, 45 yaş altı yaklaşık 17 milyon kişinin hiç evlenmediğini belirtmişti.

İran devlet televizyonuna konuşan Rahimi, "45 yaş üzeri erkeklerin yüzde 14'ü, kadınların ise yüzde 4'ü hiç evlenmedi. Bu durum kesin bekarlığın artış eğilimini göstermektedir. 45 yaş altı erkeklerde 9,5 milyon ve kadınlarda 7,5 milyon bekar var" dedi.

"Evliliği teşvik edici faaliyetler" kapsamında ülke genelinde 1.500 evlilik danışmanlık merkezine ruhsat verildiğini aktaran Rahimi, geçen yıl evlilik öncesi 9 bin 800 atölye çalışmasının düzenlendiğini kaydetti.

4 TEMEL NEDEN

İranlı bazı uzmanlara göre, ülkede evlenmenin önündeki engeller arasında ekonomik sorunlar, özgüven eksikliği, kadınlarda feminist yaklaşımlar ve erkeklerde sorumluluktan kaçma gibi nedenler yer alıyor.

İran'ın nüfusu 2024 yılı istatistiklerine göre yaklaşık 90 milyon.