12 bin domuz itlaf edilecek. Sınırları ordu koruyacak.

Hırvatistan, Afrika domuz ateşinin, ülkeledeki besicilik sektörünü yok etmesini önlemek için çiftliklerdeki 12 bin domuzu itlaf etmeye başladı.

Tarım Bakanı David Vlajcic, hastalığın ülkelerine gelmesinden bu yana en büyük itlaflardan birini yaptıklarını belirterek, "Afrika domuz vebasına savaş açıyoruz" dedi.

Vlajcic, ülkenin doğusunda, Sokolovac köyü yakınlarındaki büyük bir çiftlikte itlaf çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

AFRİKA DOMUZ ATEŞİ HASTALIĞI YAYILDI

İnsanlar için zararsız olan Afrika domuz ateşi, domuzlar ve yaban domuzları için neredeyse mutlak ölüm oranına sahip viral bir kanamalı hastalık.

Avrupa Birliği'nde onaylı bir aşısı bulunmayan bu hastalığın yayılması, Hırvatistan'da yılda onlarca milyon avro değerindeki bir endüstriyi tehdit ediyor.

İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, "Gerçek şu ki virüs yayıldı ve biraz daha radikal önlemler almak kesinlikle gerekecek" dedi.

Yetkililer, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması ve yakınlardaki çiftliklerde gözetim uygulanması için ordunun çağrılması gerekebileceğini söyledi.

Tarım Bakanı Vlajcic, enfeksiyonun kesin kaynağının henüz belli olmadığını ancak çiftliklerden birine insanların bulaştırmış olmasının neredeyse kesin olduğunu söyledi.

Hırvatistan'ın ulusal istatistik kurumuna göre, 2024 yılında çiftliklerinde 873.000'den fazla domuz bulunuyor.

