12 gün önce Avustralya’da kaybolmuştu: Alman gezgin sağ bulundu

Avustralya’da ormanlık bir alanda kaybolan 26 yaşındaki Alman gezgin Carolina Wilga’nın sağ bulunduğu açıklandı.



The Guardian gazetesinin haberine göre, Wilga, ülkenin batısında kaybolmuştu. Batı Avustralya Eyalet Emniyet Müdürlüğü’nden Martin Glynn, yerel saatle cuma akşamı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalılıkların olduğu bir bölgede yürürken bulunduğunu aktardı.

Polis yetkilisinin açıklamasına göre, kayıp kadını bulan kişi onu Beacon’a getirdi. Kadın, ardından hava yoluyla bölgeden tahliye edilerek muayene ve tedavi için Perth’teki bir hastaneye kaldırıldı.



“ARACI YOLA SAPLANDI, ÇIKARAMAYINCA YÜRÜDÜ”



Glynn, konuya ilişkin açıklamasında, “Sizlerin de hayal edebileceği gibi son günlerde yaşadığı travma ile de birlikte başından çok şey geçtiği aşikar” dedi. Kadının vücudunda yaraların ve sinek ısırıklarının olduğunu anlatan polis yetkilisi, “Şurası açık ki inanılmaz bir yolculuk yapmış ve bu koşullarda cesaretini ortaya koyacağından şüphe olmayan bir travma yaşamış” diye konuştu.



Avustralya polisi, perşembe günü sırt çantalı bir gezgin olduğu ifade edilen Wilga’nın aracını Karroun Hill bölgesindeki Beacon’a yaklaşık 150 kilometre mesafede bulmuştu.



Glynn, Wilga’nın bulunmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, polisin aracın bulunduğu bölgeye saplanmış olduğunu ve kadının aracı kurtarmak için çaba sarf ettiğini tespit ettiğini aktardı.



Polis, Wilga’nın arabayı saplandığı yerden çıkarmakta başarısız olmasının üzerine yürüyerek bölgeden uzaklaştığına inanıyor.



“ÇOK UZUN BİR MESAFE KAT ETTİĞİ BELLİ”



Wilga’nın yeri tespit edildiğinde aracından ne kadar uzakta olduğu netlik kazanmamakla birlikte, Glynn, kadının çok uzun bir mesafe kat ettiğinin belli olduğunu belirtti.

Kadının ailesine de iyi olduğu konusunda bilgi verildiğini söyleyen polis yetkilisi, Wilga’nın polisle konuşup konuşmadığını ise teyit edemedi. Kadının durumunun “çok kırılgan” olduğunu aktaran Glynn, Wilga’nın bedeninde “pek çok önemli küçük yaralanma” olduğunu ancak ciddi bir yarası varmış gibi görünmediğini söyledi.



Glynn, “Bence onun hikayesini duyduğumuzda bu dikkat çekici bir hikaye olacak. İnanılmaz koşullarla başa çıktığı aşikar. Orada çok düşmanca bir çevre var, hem bitkilerden hem hayvanlardan kaynaklı… Bu, gerçekten ama gerçekten başa çıkmanın zorlu olduğu bir çevre” değerlendirmesinde bulundu.

