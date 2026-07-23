12 gün sonra bir ilk. ABD, İran'da B-1 bombardıman uçakları kullanıyor

ABD Başkanı Donald Trump , İran'la savaşı genişletmeyi değerlendirirken Washington yönetimi askeri seçenekleri artırmak amacıyla Ortadoğu'ya ilave asker, sağlık personeli ve silah sevk ediyor.

ABD'NİN ORTADOĞU YIĞINAĞI GENİŞLİYOR

Wall Street Journal gazetesinin uçuş takip verileri ve ABD'li yetkililere dayandırdığına göre, son bir hafta içinde ABD özel harekat birlikleri bölgeye konuşlandırıldı.

Yetkililerden birine göre savaş uçağı filoları Ortadoğu'nun çeşitli noktalarına yerleştirildi.

B-1 BOMBARDIMAN UÇAKLARI DEVREDE

ABD ve İngiltere'deki üslerde bulunan bombardıman uçakları da operasyonların kapsamını hızla artırabilecek şekilde yüksek alarm durumuna geçirildi.

Hatta Amerikan yayın kuruluşu Axios'a göre ABD ordusu, İran 'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı. Uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden kalktığı ve İran'da olduklarının görüntülendiği belirtildi.

B-1 BOMBARDIMAN UÇAKLARININ KULLANILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Her biri yaklaşık 900 kilogramlık 24 bomba ya da onlarca seyir füzesi taşıyabilen B-1 bombardıman uçaklarının savaşta yeniden kullanılması, ABD'nin askeri operasyonlarında kapsam genişletmesinin işareti olarak gösteriliyor.

Bölgeye yapılan askeri takviyenin, Trump'a Yemen'deki Husileri hedef alma konusunda da daha fazla hareket alanı sağlamayı amaçlıyor olabileceği değerlendiriliyor.

Bir deniz kuvvetleri yetkilisine göre ABD Donanması'nın bölgede şu anda iki uçak gemisi taarruz grubu, bu gruplara bağlı toplam 11 destroyer ve bir Deniz Piyadeleri sefer birliğinin de aralarında bulunduğu 17 savaş gemisi bulunuyor.