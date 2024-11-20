12 torun sahibi 59 yaşındaki kadından şınav rekoru

Kanada'da yaşayan 59 yaşındaki Donna Jean Wilde, bir saat içinde bin 575 şınav çekerek Guinness Dünya Rekoru'nu kırarak, yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha kanıtladı.



12 toruna sahip olan kadın ikinci kez Guinness Dünya Rekoru'na adını yazdırdı.

Wilde, daha önce de 4 saat 30 dakika 11 saniye boyunca plank pozisyonunda kalarak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. Yeni rekoru hakkında konuşan Wilde, "Yaş sadece bir sayı. İnsan kendine inandıktan sonra neler başarabileceğini görmeli. Hayat boyu aktif kalmayı hedefliyorum" dedi.