12 Türk gemisi Ukrayna'da mahsur

NTV Özel Haber: Osman Terkan
Seyir halindeki Türk kargo gemisine önce ateş açıldı. Ardından da Rus askerleri helikopterle gemiye indirildi. Karadeniz'den yansıyan görüntüler Türk denizcileri tedirgin etti.
Kosder Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çendik, "Hiç alışık olmadığımız bir süreç yaşıyoruz. Gemi adamlarını güvertede gördünüz hepsi oturtulup, esir alınmış şekilde, şüpheli gibi. Bunlar ekmeğinin peşinde olan fedakar cefakar gemiciler. Gemicilerin o gömrüntülerle yansıması hoş olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Karadeniz'deki Rus tehdidi nedeniyle aylardır evlerine dönemeyen Türk denizciler var. Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna limanlarında mahsur kalan 12 Türk gemisi ve o gemilerde bulunan mürettebat yaklaşık 1,5 yıldır kurtarılmayı bekliyor.
Orion S gemisi de Nikolayev Limanında demirli 5 Türk gemisinden biri. Tahıl koridoru kapsamında olmadıkları için denize açılamadılar. Geminin kaptanı mayın tehdidi nedeniyle geminin tahliye edilemediğini anlattı.
Herson Limanı'nda demirli Tuzla isimli Türk gemisi de Rus füzesiyle vurulmuştu. Gemiciler zaman zaman meydana gelen bu tür saldırılar nedeniyle korku içinde yaşıyor.
Gemi sahipleri de ekonomik açıdan büyük zararda olduğunu söyleyen Çendik, "Bu gemiler ticaret yapamaz haldeler. Gemilerin çalışması gerekiyor, bunların tekrar çalışması çok büyük maliyet. Fabrika diyoruz gemilere. Bunun ciddi anlamda ekonomik kayıpları var. 12 türk ve 60 yabancı gemiye ekonomik külfeti var." dedi.
Beklenti Türk gemilerinin tahliyesi için geçici bir yardım koridoru açılması.
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