12 Türk gemisi Ukrayna'da mahsur

Gemi sahipleri de ekonomik açıdan büyük zararda olduğunu söyleyen Çendik, "Bu gemiler ticaret yapamaz haldeler. Gemilerin çalışması gerekiyor, bunların tekrar çalışması çok büyük maliyet. Fabrika diyoruz gemilere. Bunun ciddi anlamda ekonomik kayıpları var. 12 türk ve 60 yabancı gemiye ekonomik külfeti var." dedi.



Beklenti Türk gemilerinin tahliyesi için geçici bir yardım koridoru açılması.