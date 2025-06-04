12 ülkeden İsrail’e Batı Şeria tepkisi: "Filistinliler zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya"

Aralarında Almanya, Fransa ve İngiltere’nin de olduğu 12 Batı ülkesi, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki politikalarını eleştiren ortak bir açıklama yaptı. Yasadışı İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetine dikkat çeken ülkeler, on binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.



İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistin köyü Mughayyir al-Deir’in Filistinli sakinleri geçen ay yasadışı İsrailli yerleşimcilerin şiddetine maruz kalmış ve uğradıkları şiddet sebebiyle zorla yerinden edilmişti. Ülkelerin ortak açıklaması, bu olayın ardından geldi. Ülkeler, ortak açıklamalarında, köyün Filistinli sakinleri ile “güçlü bir dayanışma” içinde olduklarını belirtti. İsrail’e yasadışı ileri karakolları kaldırma çağrısında bulunan ülkeler, İsrail’e ayrıca “uluslararası hukukun getirdiği yükümlülüklere saygı duyma” çağrısı yaptı.



“BU, MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL”



Ortak açıklamaya Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç ve İngiltere’nin başkonsoloslukları, Kanada, Finlandiya, Danimarka, Almanya, İrlanda ve Hollanda’nın temsilcilikleri ve Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Şeria ve Gazze Temsilciliği imza attı.



Ülkeler, açıklamalarında, Mughayyir al-Deir yakınlarında kurulan yasadışı ileri karakolun kaldırılması çağrısında bulundu, Filistinlilerin köylerine güvenli bir şekilde geri dönebilmesi için acil ve etkili önlemlerin alınmasını talep etti.



Halihazırda yedi komşu Filistin yerleşim yerindeki insanların zorla yerinden edildiğine dikkat çekilen açıklamada, köydeki durumun münferit olmadığı, daha geniş bir zorla yerinden etme politika ve yaklaşımının bir parçası olduğu vurgulandı. Ülkeler, Filistinlilerin tekrar tekrar yerleşimci şiddetine maruz kaldığını, hareketlerinin sınırlandırıldığını, topraklarının ellerinden alındığını, mülklerinin yıkıldığını ve temel hizmetlere yeterli erişimin sağlanmadığını kaydetti.



“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KORKUYORUZ”



Mayıs ayının sonunda, yasadışı İsrailli yerleşimciler, Ramallah’ın yakınlarındaki köye yakın bir noktada yasadışı bir ileri karakol kurmuştu. İsrail makamları, bu yapılanmayı kaldırmak için hiçbir çalışma yapmamış, yerleşimciler ise sık sık köyün içinden geçerek Filistinlileri tehdit etmişti.



60 yaşındaki İbrahim Malihat, Haaretz’e yaptığı açıklamada, “Evlere gidip küfür ediyorlar. Çocuklarımız için, kızlarımız için korkuyoruz” dedi. Zorla yerlerinden edildiklerini anlatan Filistinli adam, topraklarından kendi iradelerinin dışında vazgeçmek durumunda bırakıldıklarını söyledi.

