12 ülkeden İsrail'e ortak Sumud tepkisi

İsrail donanmasının Gazze 'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 58 tekneyle yola çıktığı Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına uluslararası alandan da tepki yükseldi.

Yunanistan açıklarında filonun 21 teknesine el koya İsrail güçleri 20'si Türk 155 aktivisti alıkoymasına karşı Türkiye ve İspanya da dahil 12 ülkenin Dışişleri Bakanları ortak bildiri yayınladı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Ortak bildiriye Türkiye, İspanya, Pakistan, Brezilya, Bangladeş, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Moritanya Dışişleri Bakanları imza attı.

Bildiride İsrail'in filoya saldırısının ve aktivistleri hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda alıkoymasının, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

DÜNYAYA ÇAĞRI

Aktivistlerin güvenliğinden endişe duyulduğu ve bu kişilerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Bildiride,, uluslararası topluma da uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı da yapıldı.

TBMM KARARI RESMİ GAZETE'DE

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) "Küresel Sumud Filosu'na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilen kararda, İsrail'in uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtildi. İsrail'in sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığı anımsatılan kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20'si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur. Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail'i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Ayrıca başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu'nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara, birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz."