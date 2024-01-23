12 yaşında bir çocuk IQ testinde Einstein'ı geçmeyi başardı

İngiltere'de yaşayan 12 yaşındaki Rory Bidwell yakın zamanda bir IQ testyi olan "Cattell III B" testinde kendi yaş grubunda mümkün olan en yüksek puan olan 162 puan almayı başardı.

Bu, çocuğun fizikçiler Einstein ve Hawking'in sahip olduğu iddia edilen 160 puanın üzerine geçtiği anlamına geliyor.



Rory bu skorla birlikte dünyanın en büyük ve en eski yüksek IQ topluluğu olarak tanımlanan Mensa'ya katılmaya davet edildi.



Mensa, standartlaştırılmış IQ testleri veya diğer onaylı zeka testlerinde yüzde 98 veya daha yüksek başarı oranına sahip kişilere açık, kar amacı gütmeyen bir kuruluş.



Anne Abi Bidwell, oğlunun "işleri çözebilen ve bilgileri ezberleyebilen inanılmaz bir beyinle kutsandığını" söyledi.



Great Torrington okulunda 7. sınıf öğrencisi olan Rory'nin, iki yaşındayken 100 parçalı bulmacaları tamamladığı ve 2. sınıftayken cebir konusunda 7. sınıf seviyesinde uzmanlaştığı söyleniyor.

Çocuğun yüksek zekanın yanı sıra sporda da başarılı olduğu vurgulanıyor. Büyük bir spor hayranı olduğu, okulunu kros, futbol ve ragbi dallarında temsil ettiği ve futbol takımı için yılın oyuncusu gibi ödüller kazandığı söyleniyor.

