125 milyon yıllık otçul dinozor keşfedildi: Bölgede bulunan en eksiksiz fosil!

Birleşik Krallık'ta yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen büyük otçul bir dinozor türü keşfedildi. Wight Adası'nda bulunan kalıntılar, ülkede son yüzyılda bulunan en eksiksiz dinozor fosili oldu.

125 milyon yıllık otçul dinozor keşfedildi: Bölgede bulunan en eksiksiz fosil!
Portsmouth Üniversitesi

'ın Wight Adası'nda yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen otçul bir dinozor türü keşfedildi.

Araştırmacılar, toplamda 149 kemiğe sahip olan örneğin, Birleşik Krallık'ta bir asırdır keşfedilen en eksiksiz dinozor olduğunu söyledi.

Adını hayatını kaybeden eski fosil avcısı Nick Chase ve bulunduğu yer olan Compton Körfezi kayalıklarından alan "Comptonatus chasei"nin Afrika fili ağırlığında olduğu belirtildi.

Araştırmacılar kafatası, dişler, omurga ve bacak kemiklerinin yanı sıra "yaklaşık bir yemek tabağı büyüklüğünde" bir kasık kalça kemiği de dahil olmak üzere fosilin her parçasını analiz etti. Analizler sonucunda diğer bulunan türlerden farklı olduğu tespit edildi.

ADA MÜZESİNİN BİR PARÇASI 

Comptonatus örneği artık Wight Adası'ndaki Sandown'da bulunan Dinozor Adası müzesindeki koleksiyonun bir parçası.

Müzede küratör olarak görev yapan Dr. Martin Munt, "Adanın kayalıklarında ve koleksiyonunda daha pek çok yeni tarih öncesi canlı türünün keşfedilmesini dört gözle bekleyebiliriz" dedi.

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